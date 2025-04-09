Десятки россиян взлетели на воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФ

Важно:
- Уничтожен пункт управления 81-го артполка РФ
- Потери врага составили по меньшей мере 20-30 оккупантов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил противника в Херсонской области.
Удар по командному пункту врага произошел на временно оккупированной территории Херсонской области 7 апреля, говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.
В сообщении также уточняется, что потери врага составили по меньшей мере 20-30 оккупантов.
"Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери пока уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов. Это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе", - говорится в сообщении.
Добавим, что украинские защитники также опубликовали видео уничтожения пункта управления 81-го самоходного артиллерийского полка РФ.
Смотрите видео - удар по КП 81-го артполка РФ:
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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