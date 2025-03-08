Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

Группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе.

https://glavred.info/world/moshchnye-vzryvy-pod-piterom-drony-gur-atakovali-neftepererabatyvayushchiy-kompleks-10645604.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали НПК в России / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в РФ

Взрывы на объекте "Киришнефтеоргсинтез" прогремели около шести утра

Дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области в ночь на 8 марта.

Группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России, рассказал источник УП в спецслужбе.

видео дня

Взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор Ленинградской области.

"Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы", - отметил источник.

По словам источника, "Киришнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

/ Главред

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

Другие новости:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред