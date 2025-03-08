Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

Главное:
- Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в РФ
- Взрывы на объекте "Киришнефтеоргсинтез" прогремели около шести утра
Дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области в ночь на 8 марта.
Группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России, рассказал источник УП в спецслужбе.
Взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор Ленинградской области.
"Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы", - отметил источник.
По словам источника, "Киришнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.
Удары вглубь России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.
Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.
Другие новости:
- Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть "золотую карту" - The Washington Post
- Кремль бросает моряков гибнуть в Украину, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes
- Успешный прорыв: украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред