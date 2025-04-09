Взрывы и 'прилеты' в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Главное:
- РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами
- В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина
Армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям в ночь на 9 апреля.
Запуски дронов велись из районов: Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска - РФ, Чауды - Крым, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
Подробности ударов РФ
Враг разбил отделение АО Укрпошта в Доброполье в Донецкой, сообщила пресс-служба компании. "Сегодня россияне разбили наше отделение в Доброполье на Донетчине", - говорится в сообщении компании.
По словам гендиректора Укрпошты Игоря Смилянского, возле отделения ударили два дрона. "Новый день - новое поражение нашей почтовой инфраструктуры. Создается впечатление, что бьют по моему привычному маршруту. На этот раз два "шахеда" ударили возле нашего отделения Укрпошта в Доброполье, где сегодня работает часть нашей крепкой команды из Покровска", - написал Смилянский.
Ранее два отделения Укрпошты в Донецкой и Сумской областях попали под российский обстрел.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине впервые представили дрон, который сбивает БПЛА. Украинский дрон-перехватчик может работать на высоте до 5 км и летит со скоростью 200 км/ч.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали дрон-разведчик РФ за $300 тыс. Украинские зенитчики уничтожили российский беспилотник.
Как писал Главред, ранее российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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