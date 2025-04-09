Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Алексей Тесля
9 апреля 2025, 09:51
460
В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы и 'прилеты' в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов
РФ атаковала Украину дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Главное:

  • РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами
  • В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина

Армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям в ночь на 9 апреля.

Запуски дронов велись из районов: Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска - РФ, Чауды - Крым, сообщают Воздушные силы ВСУ.

видео дня

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Подробности ударов РФ

Враг разбил отделение АО Укрпошта в Доброполье в Донецкой, сообщила пресс-служба компании. "Сегодня россияне разбили наше отделение в Доброполье на Донетчине", - говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора Укрпошты Игоря Смилянского, возле отделения ударили два дрона. "Новый день - новое поражение нашей почтовой инфраструктуры. Создается впечатление, что бьют по моему привычному маршруту. На этот раз два "шахеда" ударили возле нашего отделения Укрпошта в Доброполье, где сегодня работает часть нашей крепкой команды из Покровска", - написал Смилянский.

Screenshot
/ Facebook/ukrposhta

Ранее два отделения Укрпошты в Донецкой и Сумской областях попали под российский обстрел.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине впервые представили дрон, который сбивает БПЛА. Украинский дрон-перехватчик может работать на высоте до 5 км и летит со скоростью 200 км/ч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали дрон-разведчик РФ за $300 тыс. Украинские зенитчики уничтожили российский беспилотник.

Как писал Главред, ранее российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Воздушные Силы война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Десятки россиян взлетели на воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФ

Десятки россиян взлетели на воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФ

10:55Украина
"Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, что хотят заключить сделки с США

"Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, что хотят заключить сделки с США

10:06Мир
Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

3 знака зодиака, которые могут неожиданно разбогатеть до конца апреля

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знают

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знают

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

Последние новости

11:01

Китайский гороскоп на завтра 10 апреля: Лошадям - ненависть, Тиграм - недоразумения

10:57

Окружение большого города: в ВСУ предупредили об опасности в Донецкой области

10:55

Десятки россиян взлетели на воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФВидео

10:47

Сокамерники "сдали" актера Ефремова в день освобождения

10:47

Где спрятана лампочка: только "гении головоломок" угадают за 5 секунд

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
10:41

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ экспертаВидео

10:16

"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатомВидео

10:06

"Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, что хотят заключить сделки с США

09:54

В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте - условие от властей

Реклама
09:51

Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:20

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

09:10

Как одеваться стильно и молодо после 40: пять крутых подсказок от дизайнера

09:02

Больше всего досталось Днепру: что известно о последствиях ночной атаки дроновФото

09:00

На перестройку - минимум год. Почему идею с яслями в Украине будет сложно реализовать

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 апреля (обновляется)

08:47

Поворотная точка: 3 знака зодиака, которых весной ждут большие перемены

08:28

Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром "Моздок" и еще пару целей

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

"Позиция не соответствует": предательница Лолита нарвалась на новые проблемы

08:01

У Путина есть три цели на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Реклама
07:30

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

06:55

Пожары и раненые: Харьков был под массированной атакой дроновФотоВидео

06:12

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

05:50

Мистика, да и только: найдите вампира среди людей за 7 секунд

05:29

Лунный календарь на 9 апреля: как не разрушить гармонию и притянуть счастье

05:27

Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи

05:10

В Украине впервые представили дрон, который сбивает ШахедыВидео

05:02

Как легко и быстро почистить яйца: известный шеф-повар поделился своим секретомВидео

04:44

Подготовительная операция продолжается: Свитан - о том, что происходит на Брянщине

04:35

"Простуда" или "застуда" - как правильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:00

Многие видели, но знают единицы: почему в авто есть маленькое треугольное окно

03:33

Кто настоящая жена: тест на IQ нужно пройти за 7 секунд

01:41

На повестке Украины нет: РФ и США проведут новые переговоры в Стамбуле

01:30

"Цветущий в ночи жасмин": как выглядит могила Дэвида Линча

01:00

Психологический тест на характер: изображение определит ваши сильные стороны

00:45

"Китай – спонсор РФ в войне": в США отреагировали на пленных китайцев

00:03

Ежемесячно 944 гривни: кто из пенсионеров может получить доплату в 2025 году

08 апреля, вторник
23:59

Удар по Кривому Рогу: США в ООН упрекнули РФ за нарушение обязательств

23:58

"Махоуни из Полицейской академии" Стив Гуттенберг разводится с женой - детали

23:27

Повреждены дома и машины, начались пожары: Днепр под массированной атакой "Шахедов"Видео

Реклама
23:21

Лишил окончательно: король Чарльз снова оттолкнул Гарри

23:15

Затронет всех владельцев карт: Ощадбанк принял важное решение

23:12

"Было больно": Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20 лет вражды

22:51

В РФ формируют штурмовиков из больных гепатитом и ВИЧ – Волошин

22:44

Наступление РФ началось уже давно: что происходит на фронте и где штурмуют оккупанты

22:25

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

22:20

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

22:02

"Вопрос жизни или смерти": Меган Маркл сообщила о своей страшной болезни

21:47

"У Трампа стальной хребет": президент США ввел 104% пошлины против Китая

21:31

Где спрятался кот: только супер-интеллектуалы найдут его за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять