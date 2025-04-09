В Украине впервые представили дрон, который сбивает Шахеды

Украинский дрон-перехватчик может работать на высоте до 5 км и летит со скоростью 200 км/ч.

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В Украине представили дрон для сбивания Шахедов / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В Украине представили дрон-перехватчик "Шахедов"

Украинский дрон уничтожил уже более 20 "Шахедов" и 10 разведдронов оккупантов

В Украине впервые показали дрон, который сбивает ударные беспилотники типа "Шахед". Этот дрон уже активно используется Силами обороны. Это произошло во время визита бельгийской делегации и представителей оборонных компаний. Видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Этот украинский дрон-перехватчик может поражать цель на высоте до 5 километров. Он развивает скорость до 200 км/ч.

видео дня

Разработчики утверждают, что это первый и самый успешный дрон такого типа, который есть на вооружении в Украине.

Только за последние два месяца применения эти дроны уничтожили более 20 российских "Шахедов" и 10 разведывательных беспилотников оккупантов.

Смотрите видео об украинских дронах:

В Украине представили дрон для сбивания Шахедов / фото: скриншот

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

В ночь на 5 апреля российские оккупанты ночью запустили по Украине 92 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 51 вражеский дрон. Еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей (были локально потеряны, без негативных последствий).

2 апреля Россия осуществила новую массированную атаку, выпустив 74 дрона по Украине. Основной целью стал Харьков, на который было направлено не менее 14 ударных беспилотников.

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