Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

О чем сказал Зеленский:
- На этой неделе состоятся переговоры между США и РФ
- Переговоры Украины и США могут состояться на следующей неделе
- Россияне по итогам предыдущих договоренностей обманули американцев
Президент Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров с представителями США относительно возможного прекращения огня может состояться уже на следующей неделе. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами, передает Укринформ.
"На этой неделе, считаем, что будет на каком-то уровне у американцев с "русскими" встреча. Думаем, что наша встреча с американцами может быть на следующей неделе", - рассказал Зеленский.видео дня
Он напомнил, что Россия нарушает договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и соблюдении тишины в морских зонах.
По словам Зеленского, первый разговор между Трампом и Путиным состоялся почти месяц назад, во время которого, по словам российской стороны, была достигнута договоренность о прекращении ударов по энергетике. Однако вскоре после этого были зафиксированы обстрелы, что свидетельствует о несоблюдении обещанного. Далее, 25 марта, были обнародованы совместные заявления Украины и США, а также США и России, где обсуждались вопросы энергетики, ситуация на море и возможный обмен.
Однако, как сказал президент Украины, уже после этого были зафиксированы удары дронов FPV по энергетическим объектам в Херсоне.
По его мнению, Россия пытается представить это как атаки, которые не противоречат договоренностям, хотя это не так.
"Считаем, что они гибридно поступили и обманули американцев, потому что применили не дальнобойное оружие, а FPV. Но применили по Херсону, по вокзалу, по инфраструктуре, понимая, что таким ударом отключат энергетику. То есть это просто такой лживый подход", - отметил Президент.
Зеленский также отметил, что на ход переговоров будет влиять общая международная ситуация. В частности, он обратил внимание на Иран, подчеркнув, что действия этой страны имеют значение не только для глобальной стабильности, но и непосредственно влияют на ситуацию в Украине.
"И связано с энергетикой, с противовоздушной обороной Украины", - сказал глава государства.
Переговоры между Украиной и США - что известно о встрече в Саудовской Аравии
Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 марта состоялся очередной раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Встреча проходила в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
В течение 23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде продолжались непрямые переговоры, направленные на достижение частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Этот диалог проходил при посредничестве США и был частью более широкой инициативы по завершению трехлетней войны. Главред собрал главные итоги переговоров.
Как отмечает британский военный эксперт Майкл Кларк, Россия использовала эти переговоры для продвижения собственных стратегических интересов. В частности, речь идет о попытках получить уступки в вопросах, связанных с Черноморским флотом и энергетической инфраструктурой.
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Переговоры России и США в Саудовской Аравии
Переговоры России и США в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Эта встреча стала первой на высоком уровне после начала полномасштабной войны в Украине.
Переговоры между представителями Штатов и страны-агрессора России продолжались 4,5 часа. В США эту встречу назвали проверкой намерений РФ по прекращению войны в Украине. Представитель РФ Ушаков взамен заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо. По его словам, обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.
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