ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

Стало известно, что 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Они добавили, что по информации российских источников, украинские военные атаковали на юго-запад от Глушкова в районе Нового Пути и Веселого и Медвежьего, что на востоке от Веселого.

Также сообщается, что продолжается противостояние украинских и российских военных в той части Курской области, которая была захвачена ВСУ ранее.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.