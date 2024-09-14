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ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

Мария Николишин
14 сентября 2024, 11:04
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Также продолжается противостояние украинских и российских военных в той части Курской области, которая была захвачена ВСУ ранее.
ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW
ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Стало известно, что 13 сентября украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (к юго-западу от Глушкова и в трех километрах от международной границы России с Украиной)", - рассказали аналитики.

Они добавили, что по информации российских источников, украинские военные атаковали на юго-запад от Глушкова в районе Нового Пути и Веселого и Медвежьего, что на востоке от Веселого.

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Также сообщается, что продолжается противостояние украинских и российских военных в той части Курской области, которая была захвачена ВСУ ранее.

ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW
Продвижение ВСУ в Курской области / фото: ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, Институт изучения войны ранее сообщал, что в Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ в Курской области войско численностью более 35 тысяч оккупантов.

Майор запаса Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьман подчеркнул, что уже более месяца ВСУ держат под контролем более 100 населенных пунктов страны-агрессора России в Курской области. Операция украинских сил удалась очень удачной и из-за особенностей россиян на приграничных территориях.

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