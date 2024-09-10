Украина не будет обменивать Курщину: в МИД удивили заявлением об операции ВСУ

Захват части территории РФ меняет динамику войны и может подтолкнуть врага к переговорам, утверждает Георгий Тихий.

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Операция ВСУ на Курщине не ведет к обмену территорий / Коллаж: Главред, фото: 41 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Операция ВСУ в Курской области России не имеет целью обмен территориями. Наступление на Курщине выполняет несколько стратегических задач: возвращению войны на территорию агрессора, пополнению обменного фонда для освобождения украинских пленных и давления на Россию. Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Если вы имеете в виду публикации и мнения экспертов о том, что будет какой-то обмен территориями - Курск в обмен на что-то... То я вам говорю, мы об этом уже говорили неоднократно, что речь не идет о том, чтобы обменивать территории", - подчеркнул он.

Тихий отметил, что взятие под контроль части российской территории в результате войны меняет динамику и может подтолкнуть Россию к переговорам. Он также подчеркнул, что операция ВСУ в Курске не подрывает мирных инициатив других стран, а наоборот, усиливает позиции Украины на международной арене.

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"Чем сильнее Украина - тем ближе мир", - заявил спикер МИД.

По его словам, усиление обороноспособности Украины, предоставление оружия и проведение операций на территории РФ способствует приближению мира. Он также обратил внимание на то, что российское общество постепенно осознает последствия агрессии Путина, который предпочитает захват чужих территорий, а не защиту собственной страны.

"Это же абсолютно видно по решениям. В Курске, то что касается и эвакуации, и обороны, мы видим, какие действия у России, и при этом, она бросает новые и новые тысячи солдат в бой на украинском Донбассе. Это показывает приоритеты этого человека. Для него захват чужой земли важнее защиты своей. И я думаю, что эти приритеты прекрасно видит и российское общество", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности для Украины незыблем. Именно это Украина доказывала китайским партнерам во время визита в Гуанчжоу летом.

"Любые урегулирования и завершения российской агрессии против Украины возможны только с уважением к принципам территориальной целостности", - отметил Тихий.

Успешные действия ВСУ в Курской области надо рассматривать именно как увеличение давления на страну-агрессора и как перехват Украиной инициативы. Тихий добавил, что операция на Курщине выполняет несколько задач.

"Во-первых, это абсолютно справедливое возвращение войны на территорию, с которой она к нам пришла. Во-вторых, это пополнение обменного фонда для того, чтобы вернуть больше украинских людей, и быстрее их вернуть домой. В-третьих, это создание давления на государство-агрессора", - сказал он.

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Напомним, Курская операция ВСУ поразила союзников быстрым успехом и опровергла утверждение, что война зашла в тупик. Она также поставила под сомнение обещания Путина защищать территорию РФ любой ценой, пишет Bloomberg.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что некоторые задачи Курской операции уже выполнены. В частности, ВСУ предотвратили подготовку России к наступлению на Сумскую область. Гетьман уверен, что Украина может удерживать территории Курской области до конца войны, и они понадобятся лишь для обмена после завершения боевых действий.

По словам генерал-майора Великобритании в отставке, украинские силы не смогут удерживать всю захваченную территорию в Курской области. Важно определить ключевые объекты для обороны и формировать стратегию в соответствии с этим.

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