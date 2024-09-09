'Они бы проголосовали': майор о вероятности создания Курской народной республики

Алексей Гетьман прокомментировал вероятность присоединении территорий Курской области к Украине.

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Появился прогноз развития ситуации в Курской области / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман прокомментировал вероятность создания нового образования на территории Курской области.

В ходе чата в Главреде он согласился с мнением о том, что если бы Украина поставила себе цель создать Курскую народную республику, с проведением референдума там проблем бы не возникло.

"Не возникло бы. Они действительно проголосовали бы. Даже с международными наблюдателями", - уверен эксперт.

С другой стороны, он не видит необходимости в присоединении территорий Курской области к Украине.

"Тут другой вопрос – а зачем они нам нужны. Да, из Украины выехало много людей, но после войны многие из них вернутся, хотя нам всё равно будет не хватать тех, кто будет восстанавливать страну. Впрочем, появятся определённые финансовые возможности, когда Россия начнёт нам платить репарации, когда здесь появятся инвесторы. Тогда и финансовые условия работы по развитию страны будут довольно неплохими. Думаю, не мы будем ездить на заработки в Польшу, а поляки к нам. Зайдут мощные компании, с серьёзными финансовыми возможностями, поэтому будут рабочие места с неплохой зарплатой. Когда распадался СССР, к нам приезжали поляки, румыны и другие, то есть они сюда ездили заработать, а не мы туда. Думаю, это вернётся", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Смотрите видео - чат с Алексеем Гетьманом в Главреде:

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Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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