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Курская АЭС - достижимая цель для ВСУ: эксперт сказал, есть ли риск катастрофы

Анна Ярославская
9 сентября 2024, 10:00
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Разрушить энергоблоки, построенные ещё во времена Холодной войны, можно только мощным ударом с воздуха.
Алексей Гетьман, Курская АЭС
Курская АЭС - вполне достижимая цель для ВСУ, считает Гетьман / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, Википедия

Силы обороны Украины могут подойти к Курской АЭС в РФ, но не будут вести боевые действия возле станции. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

По его словам, Курская АЭС - вполне достижимая цель для ВСУ.

"Уже приезжали представители МАГАТЭ и предостерегали, что нельзя воевать вблизи атомных электростанций. Да мы и не будем вести боевые действия вблизи Курской АЭС, разве что где-то вокруг будем занимать территории, можем подойти вплотную", - сказал Гетьман.

Военный эксперт также отметил, что разрушить АЭС, энергоблоки, построенные ещё во времена Холодной войны, можно только мощным ударом с воздуха.

"Даже те ракеты, которые у нас есть от наших западных партнеров, не способны разрушить реактор – нужен взрыв изнутри. АЭС очень мощно защищены, поэтому ожидать какой-то катастрофы от удара БПЛА – это смешно. Это то же самое, что стрелять из пистолета по танку и надеяться, что танк можно этим разбить. Это просто невозможно", - добавил Гетьман.

Он также считает, что, хотя ВСУ могут подойти к АЭС, они вряд ли будут это делать, поскольку россияне этого ожидают и готовятся к этому.

"Имея меньшее количество людей и техники, мы должны давать асимметричные ответы. И Курская операция была асимметричным ударом с нашей стороны. Армия, которая не имеет численного преимущества в силах и средствах, должна прибегать только к асимметричным действиям. Тогда можно меньшими силами победить врага", - сказал он.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на Курской АЭС - последние новости

В город Курчатов, где расположена Курская АЭС, россияне ограничили въезд. Как утверждают оккупанты, они опасаются украинского наступления и захвата атомной станции.

Отмечается, что доступ в город теперь возможен только по специальным пропускам, а оккупанты устанавливают бетонные блоки на трассе Курчатов-Льгов-Рильск.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш ответил, стоит ли Украине захватывать Курскую АЭС.

Российские официальные лица пытались воспользоваться визитом гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, о чем сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). 27 августа Гросси заявил в соцсетях, что ситуация на Курской АЭС является серьезной, подчеркнув, что любая атака на атомную электростанцию является неприемлемой. Он также отметил особую уязвимость станции, поскольку ее реактор расположен в обычном здании без защитной оболочки.

Курская АЭС - что о ней известно

Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия.

Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.

Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом".

На станции работают более 5 тысяч человек

В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч.

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