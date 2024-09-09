Курская АЭС - достижимая цель для ВСУ: эксперт сказал, есть ли риск катастрофы

Силы обороны Украины могут подойти к Курской АЭС в РФ, но не будут вести боевые действия возле станции. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.
По его словам, Курская АЭС - вполне достижимая цель для ВСУ.
"Уже приезжали представители МАГАТЭ и предостерегали, что нельзя воевать вблизи атомных электростанций. Да мы и не будем вести боевые действия вблизи Курской АЭС, разве что где-то вокруг будем занимать территории, можем подойти вплотную", - сказал Гетьман.
Военный эксперт также отметил, что разрушить АЭС, энергоблоки, построенные ещё во времена Холодной войны, можно только мощным ударом с воздуха.
"Даже те ракеты, которые у нас есть от наших западных партнеров, не способны разрушить реактор – нужен взрыв изнутри. АЭС очень мощно защищены, поэтому ожидать какой-то катастрофы от удара БПЛА – это смешно. Это то же самое, что стрелять из пистолета по танку и надеяться, что танк можно этим разбить. Это просто невозможно", - добавил Гетьман.
Он также считает, что, хотя ВСУ могут подойти к АЭС, они вряд ли будут это делать, поскольку россияне этого ожидают и готовятся к этому.
"Имея меньшее количество людей и техники, мы должны давать асимметричные ответы. И Курская операция была асимметричным ударом с нашей стороны. Армия, которая не имеет численного преимущества в силах и средствах, должна прибегать только к асимметричным действиям. Тогда можно меньшими силами победить врага", - сказал он.
Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Ситуация на Курской АЭС - последние новости
В город Курчатов, где расположена Курская АЭС, россияне ограничили въезд. Как утверждают оккупанты, они опасаются украинского наступления и захвата атомной станции.
Отмечается, что доступ в город теперь возможен только по специальным пропускам, а оккупанты устанавливают бетонные блоки на трассе Курчатов-Льгов-Рильск.
Первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш ответил, стоит ли Украине захватывать Курскую АЭС.
Российские официальные лица пытались воспользоваться визитом гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, о чем сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). 27 августа Гросси заявил в соцсетях, что ситуация на Курской АЭС является серьезной, подчеркнув, что любая атака на атомную электростанцию является неприемлемой. Он также отметил особую уязвимость станции, поскольку ее реактор расположен в обычном здании без защитной оболочки.
Курская АЭС - что о ней известно
Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия.
Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.
Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом".
На станции работают более 5 тысяч человек
В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт·ч.
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