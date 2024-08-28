Курская АЭС: РФ ввела ограничения на въезд в город, где расположена станция

Российские власти ограничили въезд в город Курчатов, что в Курской области, именно там расположена атомная станция.

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Курская АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В город Курчатов, где расположена Курская АЭС, россияне ограничили въезд. Как утверждают оккупанты, они опасаются украинского наступления и захвата атомной станции. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Смирнов заявил, что якобы Вооруженные силы Украины пытаются проникнуть в город. Известно, что жителям города разрешено свободно въезжать в Курчатов, но для других людей такая возможность ограничена.

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Курская АЭС/ Инфографика: Главред

И.о. губернатора рассказал, что у людей, у которых нет регистрации на проживание в городе, пока ограничена возможность попадания на территорию Курчатова. Временные пропуска будут выдавать в администрации города и района.

"Кроме того, все сотрудники Курской атомной станции и строительства АЭС-2 относительно пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании", - сообщил чиновник.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, что заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Украине будет очень трудно удержать позиции в Курской области и ВСУ ждет тяжелая битва.

Также ранее стало известно, что россияне хотели использовать МАГАТЭ, как сторону для шантажа против Украины, говоря, что ВСУ хотят нанести удары по Курской АЭС.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают удерживать территории в Курской области и пополняют обменный фонд.

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