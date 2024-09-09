УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполнены

Яна Ставская
9 сентября 2024, 19:20
90
Вооруженный силы Украины сорвали России минимум две наступательные операции.
Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполнены
Курская операция продолжается / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, росСМИ

Некоторые задания по Курской операции уже выполнены, отметил во время чата на Главреде военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. К примеру — ВСУ предотвратили подготовку РФ к наступлению на Сумскую область.

Гетьман уверен, что у Киева есть ресурсы удерживать территории Курской области до конца войны. Оккупированные районы необходимы только для обмена по окончанию боевых действий.

По мнению эксперта, Курская операция уже позволила нанести контрудар на опережение, в результате наступление, которое готовила Россия, сорвано полностью.

Также ВСУ вынудили Россию перебросить готовящийся под Харьков резерв на Курское направление — и таким образом, добавил Гетьман, украинские военные отсрочили продолжение наступательных действий россиян на Харьковщине.

Гетьман назвал "ИПСО" вброс, что русские якобы были намерены снять часть войск с Покровского направления, так как эти действия являются нелогичными с учетом успехов ВС РФ там.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Россия не способна выдавить ВСУ со своих территорий, поэтому Киев данной операцией еще и подорвал пропагандистскую сказку о нерушимых "красных линиях" Кремля и показал Западу боеспособность наших войск.

Курская операция очень положительно повлияла на боевой дух самих военных.

"Это я знаю наверняка, потому что общаюсь со своими побратимами. Войскам это придаёт вдохновения бить врага на линии фронта. Да и гражданскому населению немножко легче переживать войну с положительными новостями, даже тогда, когда Украину обстреливают, когда Россия свирепствует и многие устали", — сказал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Курск - последние новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

По состоянию на начало сентября Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине, рассказал президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Лакийчук считает, что украинской армии в дальнейшем вряд ли удастся быстро продвигаться в Курской области. Но территория на левом фланге региона, где река Сейм, будет зачищена от врага.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Курск война России и Украины Алексей Гетьман Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:27 Украина
Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:43 Синоптик
МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

19:28 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 49386

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Даст фору Оливье : рецепт абсолютно нового салата Фаворит 30925

Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема 19708

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре 11697

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре

Последние новости

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

19:49

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

19:43

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:28

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
19:27

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

19:20

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполненыВидео

19:00

Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФмнение

18:59

Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

Реклама
18:51

Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюансВидео

18:44

К беде или к решению проблем: что означает появление паука в доме

18:29

Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

18:22

Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

18:14

Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

18:02

Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

17:53

Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

17:34

Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения ЛукашенкоВидео

17:34

Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

17:20

Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

Реклама
16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

16:16

Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

16:13

У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

15:58

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из КурщиныВидео

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

Реклама
13:44

В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

13:43

Будет блестеть, как новая: чем отмыть сгоревшую кастрюлю

13:39

Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

13:06

Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат

13:01

Презентация iPhone 16 от Apple: каким будет новый айфонВидео

12:56

Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц

12:56

Бунт российских мотострелков: штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине

12:33

РФ сохранит захваченные территории: СМИ выяснили детали "мирного плана" Шольца

12:25

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

12:15

Ресурсы РФ иссякнут к началу октября: майор сказал, когда ВСУ пойдут в наступлениеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять