Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполнены

Вооруженный силы Украины сорвали России минимум две наступательные операции.

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Курская операция продолжается / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, росСМИ

Некоторые задания по Курской операции уже выполнены, отметил во время чата на Главреде военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. К примеру — ВСУ предотвратили подготовку РФ к наступлению на Сумскую область.

Гетьман уверен, что у Киева есть ресурсы удерживать территории Курской области до конца войны. Оккупированные районы необходимы только для обмена по окончанию боевых действий.

По мнению эксперта, Курская операция уже позволила нанести контрудар на опережение, в результате наступление, которое готовила Россия, сорвано полностью.

Также ВСУ вынудили Россию перебросить готовящийся под Харьков резерв на Курское направление — и таким образом, добавил Гетьман, украинские военные отсрочили продолжение наступательных действий россиян на Харьковщине.

Гетьман назвал "ИПСО" вброс, что русские якобы были намерены снять часть войск с Покровского направления, так как эти действия являются нелогичными с учетом успехов ВС РФ там.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Россия не способна выдавить ВСУ со своих территорий, поэтому Киев данной операцией еще и подорвал пропагандистскую сказку о нерушимых "красных линиях" Кремля и показал Западу боеспособность наших войск.

Курская операция очень положительно повлияла на боевой дух самих военных.

"Это я знаю наверняка, потому что общаюсь со своими побратимами. Войскам это придаёт вдохновения бить врага на линии фронта. Да и гражданскому населению немножко легче переживать войну с положительными новостями, даже тогда, когда Украину обстреливают, когда Россия свирепствует и многие устали", — сказал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Курск - последние новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

По состоянию на начало сентября Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине, рассказал президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Лакийчук считает, что украинской армии в дальнейшем вряд ли удастся быстро продвигаться в Курской области. Но территория на левом фланге региона, где река Сейм, будет зачищена от врага.

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