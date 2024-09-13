Контратака РФ в Курской области: сравнение успехов россиян и ВСУ - ISW

Украинские войска продолжали контратаковать и начали дополнительные атаки за пределами выступления, сообщают аналитики.

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Контратака РФ в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Российские войска 12 сентября продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но достигли лишь незначительных успехов. Причина, вероятно, в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что российские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (к юго-западу от Коренево) и в северной части Краснооктябрьского (к юго-западу от Коренево).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Красножелтневое, Обухов и 10-й Октябрь. Все эти поселения находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, но ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили какие-то из этих поселений, за исключением частей Снагости и Червоножелтневого.

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Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ продолжают наступать к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости (к юго-западу от Коренево), хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Также известно, что украинские войска продолжали контратаковать в районах, где российские войска начали контратаки, и начали дополнительные атаки за пределами выступления, достигнув успехов в Глушковском районе (к западу от Кореневского района).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км к юго-западу от нынешнего украинского выступления в Курской области). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушкова) без сопротивления, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация для украинских защитников в Курской области обостряется, ведь российские войска усиливают наступательный потенциал. Еще раньше было прогнозировано, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты, по крайней мере пробовать.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке говорил, что российские оккупанты путем контратак прорвали окружение украинскими силами у реки Сейм Курской области, куда попали еще в августе.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ войско численностью более 35 тысяч оккупантов.

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