Российские войска 12 сентября продолжали контратаковать по всему украинскому выступу в Курской области, но достигли лишь незначительных успехов. Причина, вероятно, в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что российские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (к юго-западу от Коренево) и в северной части Краснооктябрьского (к юго-западу от Коренево).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Красножелтневое, Обухов и 10-й Октябрь. Все эти поселения находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, но ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили какие-то из этих поселений, за исключением частей Снагости и Червоножелтневого.

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ продолжают наступать к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости (к юго-западу от Коренево), хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Также известно, что украинские войска продолжали контратаковать в районах, где российские войска начали контратаки, и начали дополнительные атаки за пределами выступления, достигнув успехов в Глушковском районе (к западу от Кореневского района).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км к юго-западу от нынешнего украинского выступления в Курской области). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушкова) без сопротивления, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы использовать препятствия для отражения украинских атак через границу.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.