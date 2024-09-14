ВСУ снова прорвались на Курщине: тысячи россиян под угрозой окружения - Forbes

Группа российских новобранцев численностью в тысячи человек рискует оказаться в окружении.

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Украинцы прорвались на новом участке Курской области / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

ВСУ проникли на несколько километров вглубь российской территории, прорвав оборону агрессоров из России еще на одном участке границы в Курской области. Такой инсайдерской информацией поделилось украинское подразделение БПЛА Khorne.

Аналитик Forbes Дэвид Экс проанализировал эту информацию. По его данным, в четверг украинские инженеры при поддержке дронов и танков прорвали российскую оборону на границе между Украиной и Россией, в 20 милях к западу от выступления в Курской области. Эта операция была неожиданной и оказалась более успешной, чем свидетельствовали первоначальные данные из коротких видео с дронов.

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После прорыва ВСУ Россия предсказуемо заявила, что ее войска остановили атаку благодаря авиации и артиллерии. Множество СМИ разнесли эту информацию, цитируя источники агрессора. Однако впоследствии украинская группа дронов "Хорн", которая участвовала в операции, отвергла эти утверждения и раскритиковала фейки РФ.

Они заявили, что журналисты, которые цитируют заявление Кремля, - это "истерики, которые не имеют информации или оплачиваемые пророссийские информационные операции".

В качестве доказательства, "Хорн" опубликовал видео, где видно, как украинская бронированная техника проезжает через прорыв и движется в направлении села Веселое, в трех милях от границы. Некоторые машины получили повреждения, но большинство смогло прорваться к окраинам Веселого, несмотря на артиллерийский огонь.

Пока неясно, продвинулись ли украинцы дальше в последующие дни, и остались ли в Веселом или поблизости.

"Хорн" высказал следующее мнение:

"Мы продвинулись на новые территории, на несколько километров вглубь России. Группа российских новобранцев численностью в тысячи человек рискует оказаться в окружении", - говорится в заявлении.

По меньшей мере на несколько часов в четверг украинские войска второй раз за пять недель вошли на территорию России, отмечают аналитики западного издания.

"Украинская операция в направлении Веселого началась лишь через день после того, как российские силы совершили контратаку на главное выступление украинских войск в Курской области, в конце концов отбив несколько близлежащих населенных пунктов. Как операция в Веселом может изменить динамику хаотичных боев вокруг основного выступления, еще предстоит увидеть. В лучшем случае для Украины, новая атака через границу может отвлечь российские войска от контратак дальше на восток", - подытожили в Forbes.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция Украины - последние новости

Как известно, ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области. Также продолжается противостояние украинских и российских военных в той части Курской области, которая была захвачена ВСУ ранее.

По данным ISW, полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось. Российские власти в основном полагались на плохо обученных и экипированных призывников, говорят аналитики.

Ранее аналитик ISW назвал дату, когда Россия может выбить ВСУ из Курской области. Он отметил, что российские контратаки не являются изменением тактики, поскольку войска действуют малыми подразделениями.

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