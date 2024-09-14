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Оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины: что известно

Мария Николишин
14 сентября 2024, 11:52
108
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
Оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины: что известно
Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия атаковала энергообъект в Сумской области в ночь на 14 сентября. Один работник погиб, еще семеро были ранены. Об этом сообщает Минэнерго.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытия, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

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По данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупационные войска ночью 14 сентября атаковали Украину с воздуха. Враг применил более 70 беспилотников Shahed, большинство из которых было сбито авиацией, мобильными огневыми группами и силами ПВО.

В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал Украину 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Это была уже седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу.

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