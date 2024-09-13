Ночная атака РФ по Украине: какие последствия и сколько дронов удалось сбить

Вражеские ударные БпЛА сбили в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

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Ночная атака РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал Украину 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил в Telegram.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей", - говорится в сообщении.

Детали работы ПВО / фото: Воздушные Силы

Добавим, что глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские войска в ночь на 13 сентября атаковали Одессу и район дронами.

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"Враг выпустил "Шахеды" с временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО", - рассказал он.

По данным главы ОГА, пострадал один человек.

"У 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте", - отметил Кипер.

Кроме того, в результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены четыре гаража, остекление в 20 частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью в Николаеве работали силы противовоздушной обороны. В результате обломки сбитого дрона упали на территорию продовольственного предприятия.

"На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали", - сообщил мэр.

Сенкевич уточнил, что в результате вражеской атаки пострадавших в Николаеве нет. Специалисты обследуют прилегающую территорию для проверки, поврежден ли жилой сектор.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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Напомним, 12 сентября в Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.

В ночь на 10 сентября в Киеве и области, а также в других регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Возле Киева были слышны звуки взрывов - противовоздушная оборона работала по вражеским беспилотникам.

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждения об атаке ударных беспилотников армии РФ. В результате атаки российских ударных БпЛА в нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков.

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