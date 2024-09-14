РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

Российские оккупационные войска ночью 14 сентября атаковали Украину с воздуха. Враг применил более 70 беспилотников Shahed, большинство из которых было сбито авиацией, мобильными огневыми группами и силами ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале он поблагодарил украинских защитников за за работу.
"Этой ночью враг запустил более 70 "шахедов" по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство сбито.видео дня
Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!" – написал Зеленский.
Также глава государства добавил, что Украина нуждается в усилении возможностей по защите воздушного пространства, и соответствующая работа уже идет.
"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Атака России на Украину "шахедами" ночью 14 сентября – главные новости:
Войска РФ атаковали ряд регионов Украины иранскими беспилотниками. Была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Одессе сообщали о работе систем противовоздушной обороны. БПЛА фиксировались в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской и других областях.
Силы обороны Украины сбили 72 "шахеда", сообщили в Воздушных силах.
"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "шахедов" с направлений Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым. Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сказали в ВС ВСУ.
Вражеские беспилотники сбивали в воздушном пространстве 12 областей.
"В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.
Кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию!" – подчеркивается в сообщении.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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