РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

Благодаря четкой и слаженной работе мобильных огневых групп большинство запущенных агрессором Россией беспилотников удалось сбить, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/rf-atakovala-ukrainu-bolee-70-shahedami-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10596962.html Ссылка скопирована

Украинские военные сбили большинство вражеских БПЛА - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

Российские оккупационные войска ночью 14 сентября атаковали Украину с воздуха. Враг применил более 70 беспилотников Shahed, большинство из которых было сбито авиацией, мобильными огневыми группами и силами ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он поблагодарил украинских защитников за за работу.

"Этой ночью враг запустил более 70 "шахедов" по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство сбито. видео дня Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!" – написал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина нуждается в усилении возможностей по защите воздушного пространства, и соответствующая работа уже идет.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Коротко об иранских дронах Shahed / Инфографика: Главред

Атака России на Украину "шахедами" ночью 14 сентября – главные новости:

Войска РФ атаковали ряд регионов Украины иранскими беспилотниками. Была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Одессе сообщали о работе систем противовоздушной обороны. БПЛА фиксировались в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской и других областях.

Силы обороны Украины сбили 72 "шахеда", сообщили в Воздушных силах.

"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "шахедов" с направлений Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым. Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сказали в ВС ВСУ.

Вражеские беспилотники сбивали в воздушном пространстве 12 областей.

"В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию!" – подчеркивается в сообщении.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред