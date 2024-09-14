У россиян десятки "двухсотых": на Курщине разгромили части "элитных" войск РФ

В Курской области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины остановили попытку прорыва россиян и уничтожили вражеских солдат вместе с техникой.
На позиции украинских десантников в Курской области враг бросил 14 единиц военной техники - в многочасовом бою они были разбиты, говорится в сообщении ДШВ ВСУ.
Отмечается, что среди российской техники - два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" страны-агрессора РФ.
"Попытка прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на отлично", - пишут украинские десантники.
В результате на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.
"Остальные уцелевшие российские "ведевешники" сбежали", - добавили в ДШВ ВСУ.
Смотрите видео - украинские десантники разбили подразделения ВДВ РФ:
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.
Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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