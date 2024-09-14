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Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 21:55
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ВСУ прорвали границу в новом месте в Курской области, идут бои в Глушковском районе.
Курск, ВСУ
ВСУ идут вперед в Курской области / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

В Курской области украинские войска защищают фундаментальный интерес – приближение мира, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

"Давим на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину", - подчеркнул глава государства.

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"Котел" для россиян в Курской области

Как говорится в сообщении на канале подразделения Khorne group 116 механизированной бригады ВСУ, украинские защитники начинают новую операцию в Курской области.

"Сейчас мы начинаем новую операцию, и у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение", - отмечают украинские воины.

По их словам, у россиян есть только два выбора – это позор или смерть.

"Они залезли в котел, и теперь у россиян есть только два выхода – оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение", - говорят в "Khorne Group".

Что известно о новой операции ВСУ

Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на данные провоенных Z-пабликов, ВСУ прорвали границу в новом месте в Курской области, идут бои в Глушковском районе.

Отмечается, что ВСУ закрепляются в селе Веселое в Глушковском районе. Ряд каналов пишет, что село уже под контролем Украины.

Уточняется, что бои на окраинах Веселого, "куда украинские формирования вышли после преодоления заграждений на границе несколькими днями ранее", идут уже более суток. Населенный пункт Новый Путь используется "в качестве перевалочного пункта, где штурмовые группы ВСУ спешиваются для дальнейшего вступления в бой под Веселым".

Как пишут российские военные пропагандисты, активность боёв сопоставима "с боями начала вторжения ВСУ в Курскую область".

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ внезапно перебросила тысячи солдат на Курщину. Количество россиян на Курском направлении выросло в 3-4 раза. Россияне пытаются замедлить наступление Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ заняли еще несколько сел в Курской области. ВСУ продвинулись на север и взяли под контроль два села на Курщине.

Как сообщалось ранее, украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись к югу от села Веселое, недалеко от международной границы с Украиной.

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