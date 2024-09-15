Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ - ЦНС

Россияне начали терять веру, что так называемая "СВО" идет по плану, поэтому идут на сотрудничество с Силами Обороны Украины.

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Все больше россиян переходят к сотрудничеству с украинскими военными / Коллаж: Главред, фото: flickr

Сомнительные успехи так называемой "СВО" и прорыв ВСУ в Курскую область начали развеивать туман пропаганды в глазах многих россиян, как и военных, так и гражданских. Поэтому они все активнее сотрудничают с украинскими военными.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, с заходом Сил Обороны Украины на территорию Курской области, количество сообщений о местах расположения кадыровцев значительно увеличилось.

Также с продвижением в новые населенные пункты россияне начали сдавать информацию о позициях ПВО, склады боеприпасов и перемещения подразделений страны-агрессора России.

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В частности, благодаря такой информации ВСУ удалось сбить на Курском направлении очень интересную цель - редкий разведывательно-ударный БПЛА "Орион". По данным из открытых источников, всего таких дронов было произведено до 30 штук, причем не менее 6 было сбито (без учета курского).

"К уничтожению этого "Ориона" приложились сами россияне. Точнее - информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с "Кронштадтом". Некоторое время назад этот человек вышел на контакт с представителями определенных подразделений Сил обороны Украины и предложил предоставить данные о БПЛА, системе управления и подготовке персонала. А главное - как именно оккупанты применяют "Орионы" против наших войск", - рассказали в ЦНС.

Что такое Центр национального сопротивления? Созданный Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

Операция ВСУ в Курской области - что происходит

Напомним, что военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что под контроль Сил Обороны Украины недавно перешел поселок Теткино в Глушковском районе и пограничный район возле этого населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВСУ начинают новую операцию, в результате чего у россиян есть только два выхода - оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение.

Враг также активизировался на Курщине. В начале Курской операции на этом направлении враг удерживал около 11 тысяч военных. Теперь их количество, по разным оценкам, выросло до 30-45 тысяч.

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