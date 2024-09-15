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РФ ударила по Украине, были "прилеты" в нескольких областях: какие последствия

Алёна Воронина
15 сентября 2024, 08:53
299
Сбить удалось не все ракеты и дроны, которые запустила по Украине страна-агрессор Россия. В нескольких областях были "прилеты".
Последствия ударов по Днепропетровщине
Последствия ударов по Днепропетровщине/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 15 сентября, запустила по Украине ракеты и дроны. Захватчики ударили по Одесской области тремя ракетами, а также атаковали наше государство 14 беспилотниками "Шахед".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что вражеские воздушные цели запускались с временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий Запорожской области.

"В ночь на 15 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл., а также 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск - рф., Чауда - Крым)", - сообщили в Воздушных силах.

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Отмечается, что воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.

"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях", - добавили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 15 сентября
Удар РФ по Украине 15 сентября/ Воздушные силы ВСУ

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

В Харькове повреждена поликлиника

В Харькове в результате ночного удара оккупантов была повреждена поликлиника, а также вспыхнул пожар в учебном заведении. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что 14 сентября в 23:20 враг выпустил две управляемые авиационные бомбы (КАБы), в результате чего возник пожар в здании учебного заведения и горела трава в Киевском районе города. 15 сентября около 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района, было повреждено остекление здания поликлиники. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Николаевщине повреждено предприятие и горели склады

В результате атаки российских оккупантов в Николаевской области ночью было повреждено предприятие и горели склады, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"В ночь на 15 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков сбитых БпЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе. Возник пожар на складских помещениях. Пострадавших нет", - отметил глава ОГА.

На Днепропетровщине двое пострадавших

Два человека получили ранения в результате атаки РФ на Днепропетровскую область, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Из-за вражеских атак в Никополе двое пострадавших. Осколочное ранение грудной клетки получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. 75-летняя женщина будет лечиться дома. Изуродован частный дом. Там возник пожар, который уже ликвидировали. А еще побиты четыре многоэтажки, автомойка, легковушка. Повреждена и линия электропередач", - отметил Лысак.

Также он рассказал, что били российские войска и по другим территориям Никопольщины, в частности пр Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Последствия обстрелов уточняются.

"В целом вечером, ночью и утром агрессор направлял оружие на район более полудюжины раз. Использовал тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА", - сообщил председатель ОВА.

  • Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября
    Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября
    Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября
    Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября
    Последствия ударов по Днепропетровщине 15 сентября Днепропетровская ОВА

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

12 сентября Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС. Ударный дрон-камикадзе "Шахед", которые Россия закупает у Ирана и использует против Украины, в ночь на 12 сентября был зафиксирован в районе Хмельницкой АЭС. Такой маршрут ударных российских БПЛА - часть российской террористической тактики, отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

13 сентября россияне сбросили мощные КАБы на Сумщину - погибли 2 человека, среди пострадавших ребенок. После сильного удара были повреждены многоквартирные жилые дома, больница и отсутствовало электроснабжение.

Напомним, полковник назвал цели новых массированных ударов РФ. РФ использует удары по объектам, которые критически важны для Украины, говорит Владислав Селезнев.

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