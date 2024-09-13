"Прилетает везде": полковник назвал цели новых массированных ударов РФ

РФ использует удары по объектам, которые критически важны для Украины, говорит Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев не исключает новые удары РФ по Украине / Telegram, УНИАН, минобороны РФ

Военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев прокомментировал вероятность новых массированных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

Он отметил, что россиянам все равно, сколько гражданского населения Украины погибнет в результате воздушных ударов, пишет РБК-Украина.

"Сколько погибнет украинских детей, женщин, стариков – Путину все равно. Ему важно достичь поставленной цели и для этого он готов убивать, в том числе, и украинцев. Прилетает везде, включая жилые кварталы", – считает эксперт.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что враг действует рационально, потому что использует удары по тем объектам, которые критически важны для Украины.

"И осуществляет он эти атаки без привязки к каким-то датам. Он имеет ресурсы для реализации этих заданий, у него есть верифицировання разведывательная информация о наличии в Украине тех или иных критических объектов, и именно туда он будет совершать удары", – добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ранее сообщалось, когда ожидать следующий массированный ракетный удар РФ. Интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".

Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.

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