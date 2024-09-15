Десятки единиц техники: ВСУ разгромили вражескую колонну на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, однако ВСУ уничтожают боевой потенциал врага.

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Вражескую колонну вовремя обнаружили и уничтожили / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Армия страны-агрессора России не прекращает намерений продвинуться к городу Покровск, что в Донецкой области. Поэтому на постоянной основе осуществляет попытки штурмов, даже целыми колоннами техники.

Однако ВСУ успешно предотвращают продвижение врага. Так Отдельная президентская бригада сообщила в Telegram об успешном уничтожении вражеской колонны на Покровском направлении.

14 сентября 1-й Отдельный батальон специального назначения Отдельной президентской бригады, 46-я Отдельная аэромобильная бригада и 59-я Отдельная мотопехотная бригада ВСУ разгромили колонну бронетехники армии РФ, которая была предназначена для прорыва.

видео дня

FPV-дроны и удары артиллерии вовремя остановили колонну оккупантов из танков, БТР и БМП. Бронетехника была "прибита" артиллерией к месту, где взрывались предыдущие танки за секунды. После этого к уничтожению присоединились ударные беспилотники украинских сил.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео уничтожения вражеской колонны на Покровском направлении:

Что такое Отдельная президентская бригада? Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого - специальная воинская часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подчиненная командованию Сухопутных войск. Выполняет задачи, аналогичные функциям лейбгвардий других стран. Бригада носит почетное название в честь 1-го украинского казацкого полка имени гетмана Богдана Хмельницкого полка времен Первой освободительной борьбы, пишет Википедия.

Наступление РФ на Покровском направлении - последние новости

Накануне стало известно, что ситуация на всем этом участке фронта остается сложной. Однако самые ожесточенные бои происходят от Новогродовки до села Лысовка. Бои также продолжаются в Селидово и на подступах к Мирнограду, в районе Гродовки. У противника большое количество личного состава и боеприпасов, но украинские военные уничтожают много техники.

То, что на Кураховском направлении ВСУ наносят немалый урон противнику, выведя из строя уже около 50% российской боевой техники ранее заявлял и руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Напомним, российские войска несколько раз обстреляли и сам Покровск в Донецкой области. Враг разрушил второй мост за последние два дня - мост "Восточный".

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