"Мы будем гнать врага": генерал анонсировал удивительные операции ВСУ по всему фронту

Николай Маломуж убежден, что Украина изменит стратегию войны, чем шокирует РФ и приблизит победу.

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Украина изменит стратегию войны и приблизит победу / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Главред

Украина системно изменит стратегию войны и подготовит новые операции на фронте. Это позволит отойти от навязанного Россией формата затяжной войны на истощение. Такие изменения могут произойти уже в конце 2024 года или в начале 2025 года. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Несмотря на то, что Иран передал России 200 баллистических ракет, которые действительно являются опасными, это особо не ухудшит ситуацию на фронте.

"200 ракет позволят России осуществить несколько дополнительных атак на Украину. Несколько – это три-четыре массированные атаки, не более", - сказал Маломуж.

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По данным генерала, стратегические ресурсы России уже истощаются и враг не может их быстро восстанавливать. В то же время у РФ еще много старой техники и вооружения.

"Потери живой силы в этой войне у России колоссальные, ведь чуть ли не ежемесячно она теряет армию, за последний месяц – 75-76 тысяч человек. Компенсировать эти потери быстро невозможно, тем более, опытными и обученными людьми, имеющими боевой опыт. Сейчас только секторально Россия использует те подразделения, у которых есть боевая подготовка, например, на Покровском, Краматорском, Торецком, Кураховском и еще нескольких направлениях. Но системного применения хорошо подготовленных боевых единиц у России нет", - сказал генерал.

Маломуж говорит, что перспектива победы Украины появится, когда Украина реализует еще несколько сценариев, которые РФ совсем не ожидала бы. Так, как это было в Курской области. Генерал убежден, что такие действия начнут процесс освобождения украинских территорий и создадут предпосылки для больших побед.

"Поэтому в слабых местах, условно говоря, в Крыму, на Херсонщине или других направлениях, при подготовке мощной операции параллельно с Курской, а, возможно, и Белгородской, Брянской и другими операциями, могут быть наши мощные удары, которые обесценят усилия обороны и сопротивления России. И это может стать началом нашей стратегической наступательной операции. Системой глубокого огня мы можем уничтожить все резервы врага, включая Керченский мост, паромные переправы, аэродромы. Тогда наши войска смогут начать мероприятия по освобождению территорий", - объяснил он.

После таких неожиданных действий со стороны Украины, российское руководство будет дезориентировано и окружение Путина начнет задумываться о необходимости мирных переговоров.

В то же время Маломуж акцентировал внимание на том, что Украине не нужно затягивать только Курскую операцию, ведь необходим комплекс подобных действий.

"В принципе, Зеленский в некоторой степени озвучил то, что это будет не одна операция. Но все остальные нужно проводить как можно скорее, не откладывать. Затягивание до нового года опасно для нас, потому что Россия оправится, сгруппируется и будет пытаться вытеснить наши войска из Курской области. Нам важно не дать ей возможности генерировать силы, готовить контрудары, а бить по разным точкам и наступать там, где враг не ожидает. Тогда мы будем гнать врага, и он точно не сможет остановить нас", - сказал генерал.

Он также уверен в том, что такие действия откроют перспективу не только победы Украины, но и падения всего путинского режима.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Завершение войны в Украине - прогнозы экспертов

Напомним, война в Украине вряд ли закончится в ближайшие годы, считает заместитель командира батальона 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. По его словам, через полгода-год завершение войны невозможно.

Также международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война между Россией и Украиной будет длительной и затяжной, вероятно, до 2025 года. Аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет получить решающее преимущество, и война может завершиться "заморозкой" без значительных уступок со стороны сторон.

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Лучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

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