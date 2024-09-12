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Это не Покровское направление: РФ усилила давление еще на одном участке фронта

Даяна Швец
12 сентября 2024, 12:12
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Увеличивается количество артиллерийских обстрелов противника, количество применения разведывательных беспилотных аппаратов, сбросы с беспилотников.
Это не Покровское направление: РФ усилила давление еще на одном участке фронта
На Таврическом направлении возросла интенсивность боевых действий / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что в зоне ответственности оперативной группировки войск "Таврия" значительно возросла интенсивность боевых действий. Свое заявление он сделал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"На наших направлениях возросла интенсивность боевых действий. Увеличивается количество артиллерийских обстрелов противника, количество применения разведывательных беспилотных аппаратов, сбросы с беспилотников. Они заметно интенсивнее работают по сравнению с большим предыдущим периодом", - сказал он.

Кто такой Дмитрий Лиховой

Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией.

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Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия.

Дмитрий Лиховий отмечает, что все штурмы происходят малыми пехотными группами в Запорожье, кроме Гуляйпольского направления. Также спикер выделяет и Херсонское направление.

Оккупанты их осуществляют с целью восстановления ранее утраченных россиянами островов в устье Днепра ближе к Крынкам и вдоль Левобережья.

Что такое ОСУВ "Таврия"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Создано во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

"Что касается личного состава, то какого-то акцентированного усиления мы не видим, но при этом идет постоянный рабочий процесс, когда приходит вражеское подкрепление. Это постоянный циклический (процесс - ред.), когда пополняются запасы боеприпасов и все это делается для поддержания интенсивности этих штурмовых действий, но эти группы пополнения, в частности из подразделений "Шторм-V" - некоторые мотострелковые, некоторые морской пехоты российские подразделения, не являются такими большими, у них сейчас не очень с этим большие возможности - это где-то 100, иногда десятки личного состава туда заводится", - добавил спикер.

Представитель ОУВ "Таврия" указывает, что, несмотря на постоянное уничтожение вражеских артиллерийских систем, у россиян нет дефицита с боеприпасами.

Ситуация на фронте - последние новости

К сожалению, Покровск остался без воды, ведь оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост. Ситуация в городе сложная и "в ближайшее время лучше не станет", говорит Филашкин.

К сожалению, под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники. Последний раз враг проводил подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь с 1 на 2 сентября, говорит Цехоцкий.

В то же время ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов на Курщине. Украинские силы заманили российских оккупантов на неудобные позиции и открыли большое окно возможностей из-за наступления на Курскую область .

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