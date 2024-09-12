Наступление РФ: Кузан сказал, когда оккупанты выдохнутся

Сил для проведения масштабных кампаний с возможностью продвижения вглубь территории у российской оккупационной армии будет значительно меньше.

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Наступательного потенциала российской армии хватит до конца сентября / Коллаж: Главред, фото: flickr

Российская оккупационная армия сможет продолжать наступление примерно до середины-конца сентября. И если у ВСУ в достаточном количестве будут и оружие, и резервы - как человеческие, так и в боеприпасах и технике - то это российское наступление можно будет нивелировать. Такой прогноз озвучил военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, тот факт, что наступательного потенциала российской армии хватит до конца месяца, не означает, что россияне совсем прекратят наступления, но сил для проведения масштабных кампаний с возможностью продвижения вглубь территории у них будет значительно меньше.

"В качестве примера можно привести ситуацию к западу от Бахмута, в Часовом Яру, где еще с весны многие эксперты прогнозировали потерю города, поскольку в этом небольшом месте россияне сконцентрировали много сил и ресурсов", - сказал Кузан в интервью Главреду.

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Кроме того, во время весенне-летней наступательной кампании россияне планировали выйти на реку Оскол с севера на юг, то есть из Харьковской в Донецкую область. Армия РФ в нескольких местах пыталась перерезать подступы к нашей группировке, которая находится на реке Оскол, но им этого не удалось до сих пор.

"Итак, россияне с севера не угрожают Лиману и городам Святогорск, Славянск, Краматорск, где РФ планировала нависать с севера. Район Белогоровки фактически является нашим вклинением в полосу обороны. И это - свидетельство того, что даже Луганская область не взята россиянами до конца. Они очень хотели бы продемонстрировать своему народонаселению то, что контролируют полностью хотя бы одну область, но пока не в состоянии", - объяснил военный эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ситуация на фронте - последние новости

Российское наступление на Покровск застопорено уже неделю. Пропагандисты утверждают, что армия страны-агрессора наконец-то почувствовала дефицит техники и живой силы вследствие мясных штурмов. Вместе с тем, по данным DeepState, русские имеют частичный успех на других участках Восточного фронта. The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки подтверждает, что ВСУ удалось приостановить движение противника под Покровском — на ключевом участке всего летнего наступления русских.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владимир Селезнев сообщил, что в последние дни враг остановил свое продвижение в сторону Покровска, однако это направление остается одним из самых рискованных на фронте. Эксперт рассказал, что Курский прорыв пока не привел к значительному улучшению ситуации на передовой.

Российская армия оккупировала Лисовку в Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков мониторингового канала DeepState, опубликованном ночью 12 сентября. Также армия РФ вероятно захватила Мариновку в Донецкой области.

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