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Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Донбассе - аналитики

Анна Ярославская
12 сентября 2024, 07:39
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Оккупанты, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку в Донецкой области.
ВСУ, карта Deep state
Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: DeepStateUA, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российская армия оккупировала Лисовку в Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков мониторингового канала DeepState, опубликованном ночью 12 сентября.

"Враг оккупировал Лисовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинскую и окрестностях", - говорится в сообщении DeepState.

Война в Украине - Карта Deep state
Война в Украине - Карта Deep state

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

видео дня

Аналитики Института изучения войны в своем отчете также сообщили, что российские войска, вероятно, захватили Лисовку, которая расположена юго-восточнее Покровска и продвинулись дальше к юго-востоку от города.

На геолокационных кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как российские войска поднимают флаг в центре Лисовки, а российские блогеры утверждали, что подразделения РФ захватили населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские силы также продвинулись в полях к западу от Мариновки (юго-восточнее Покровска) и что они, вероятно, захватили Мариновку.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку и востоку от Селидово и к западу от Новогродовки (оба расположены к юго-востоку от Покровска).

Российские блогеры утверждали, что российские войска также продвинулись к востоку от Украинского (юго-восточнее Покровска) и в полях к северу и юго-востоку от Украинского. Российские войска якобы пытаются окружить украинские силы в пределах населенного пункта. Однако ISW не заметила никаких признаков того, что украинские силы в населенном пункте находятся под угрозой окружения.

Карта боев ISW
Карта боев ISW / understandingwar.org

Российские войска также продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки и Михайловки и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Селидового, Украинска и Горняка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидова и Михайловки украинские войска отбили 30 наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 22 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. В настоящее время идет восемь боеприкосновений.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Об этом 9 сентября заявили аналитики мониторингового канала DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

Армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Как сообщают в отчете британской разведки, скорее всего, это направление и в дальнейшем будет оставаться горячим.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил в интервью CNN, что украинские военные остановили наступление россиян на стратегически важном Покровском направлении. За последние шесть дней оккупанты не смогли продвинуться ни на метр, и сейчас россияне не имеют возможности маневрировать или перебрасывать силы на другие направления.

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