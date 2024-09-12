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Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост

Мария Николишин
12 сентября 2024, 11:40
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Ситуация в Покровске сложная и "в ближайшее время лучше не станет", говорит Филашкин.
Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост
В Покровске Донецкой области прекращено водоснабжение / коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, t.me/Donbas_Operatyvnyi, ua.depositphotos.com

В Покровске Донецкой области в результате российских обстрелов прекращено водоснабжение, восстановление пока невозможно. Об этом заявил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил, что остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой Покровск получал воду. Специалисты работают над устранением проблемы, но восстановить работу станции пока невозможно.

"В частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек. В громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно", - добавляет Филашкин.

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По его словам, ситуация в Покровске сложная и "в ближайшее время лучше не станет", поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться.

В то же время, в Покровской МВА добавили, что оккупанты за прошедшие сутки попали в инфраструктурные объекты города, разрушив одну из секций путепровода. Взрывной волной повреждены жилые многоквартирные дома, пострадавших нет.

Тип вооружения, которым россияне попали по дорожно-транспортному объекту, устанавливается.

Местные СМИ пишут о разрушенном Дмитриевском мосту.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - что известно

Напомним, оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении. Сегодня в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка они пошли в атаку, сообщил Сергей Цехоцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы.

В то же время, бывший руководитель СВР, генерал армии Николай Маломуж заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение войск агрессора России на Покровском направлении и ликвидировали огромные силы оккупантов. Часть россиян переместилась на юг к Угледару, чтобы попытаться там создать определенные предпосылки для фланговых атак и окружения некоторых подразделений ВСУ.

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