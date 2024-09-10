Не Покровск: Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке

Российские оккупационные войска будут пытаться окружить Угледар в Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны Украины покинуть город, отметил Сазонов.

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Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты активизировали наступательные операции в направлении города Угледар, чтобы окружить его и заставить украинских военных покинуть город. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, враг уже более года проводит штурмовые действия в направлении Угледара с целью его окружения.

"И несколько раз они говорили, что взяли Угледар, а заканчивалось все очень плохо. Мне кажется, что Угледар в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота", - отметил Сазонов. видео дня

Военный отметил, что россияне пока не осуществляют лобовых атак, а пытаются окружить позиции. Он добавил, что лобовой штурм всегда сопровождается значительными потерями и требует много времени.

"Поэтому, конечно, врагу интересно делать котел, делать окружение, чтобы мы вынуждены были отходить", - подчеркнул Сазонов.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Бои на Угледарском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска достигли успеха в Донецкой области, продвинувшись в районах трех населенных пунктов: Красногоровки, Новогродовки и Угледара. Аналитики проекта DeepState сообщают о тактическом прогрессе врага в этих районах.

Британская разведка отмечает, что в последние недели войска России достигли тактического продвижения возле Угледара, и это направление, вероятно, будет оставаться активным. Несмотря на длительную оборону украинских военных, в августе ситуация вокруг Угледара несколько изменилась.

ВСУ остановили российское продвижение на Покровском направлении, нанеся значительные потери. Часть российских войск переместилась на юг к Угледару с целью осуществления фланговых атак и окружения подразделений ВСУ, отметил генерал Николай Маломуж.

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