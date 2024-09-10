Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Зафиксированы изменения линии фронта под Покровском, Угледаром, Торецком, сообщили аналитики DeepState.

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Оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepStateUA

Российская оккупационная армия имеет успехи в Донецкой области и продвинулась возле трех населённых пунктов в регионе.

Как сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.

Также отмечается, что уточнена линия столкновения в Торецке.

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Отмечается, что к северо-западу от Новогродовки враг продвинулся в полях на расстояние 1,3 км.

Карта DeepStateUA

На Кураховском направлении есть изменения возле Красногоровки. Аналитики показали продвижение ВС РФ на расстояние около 500 м к западу от окраин данного населенного пункта. Россияне движутся вдоль южного берега реки Лозовая в сторону Александрополя и Кураховки.

Кроме того, к востоку от Угледара враг имеет успехи на дороге О0532: расширил плацдарм на 900 м возле оккупированного вчера Водяного.

От линии боев до окраин Угледара — около 1,5 км.

Карта DeepStateUA

На Торецком направлении аналитики обозначили незначительные изменения позиций ВС РФ на восточных окраинах города. После уточнения выяснилось, что враг занял еще 100 м.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Об этом заявили аналитики мониторингового канала DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

5 сентября в Институте изучения войны сообщили, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает усиленно атаковать Покровское и Кураховское направления. В то же время ВСУ удалось продвинуться вблизи Донецка.

Также сообщалось, что российские диверсионно-разведывательные группы заходят в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта.

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