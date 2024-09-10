Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

Российская оккупационная армия имеет успехи в Донецкой области и продвинулась возле трех населённых пунктов в регионе.
Как сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.
Также отмечается, что уточнена линия столкновения в Торецке.
Отмечается, что к северо-западу от Новогродовки враг продвинулся в полях на расстояние 1,3 км.
На Кураховском направлении есть изменения возле Красногоровки. Аналитики показали продвижение ВС РФ на расстояние около 500 м к западу от окраин данного населенного пункта. Россияне движутся вдоль южного берега реки Лозовая в сторону Александрополя и Кураховки.
Кроме того, к востоку от Угледара враг имеет успехи на дороге О0532: расширил плацдарм на 900 м возле оккупированного вчера Водяного.
От линии боев до окраин Угледара — около 1,5 км.
На Торецком направлении аналитики обозначили незначительные изменения позиций ВС РФ на восточных окраинах города. После уточнения выяснилось, что враг занял еще 100 м.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Ситуация на фронте - последние новости
Российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Об этом заявили аналитики мониторингового канала DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.
5 сентября в Институте изучения войны сообщили, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает усиленно атаковать Покровское и Кураховское направления. В то же время ВСУ удалось продвинуться вблизи Донецка.
Также сообщалось, что российские диверсионно-разведывательные группы заходят в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта.
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