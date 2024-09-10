План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

Теперь китайский план, вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны, считает эксперт.

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Украина может сменить власть в Кремле, а также развалить агрессора / Коллаж Главред, фото: Фото: Associated Press,

Украина имеет все шансы сменить власть в Кремле, организовав хаос в энергетике вражеской страны. Ситуацию для Путина ухудшает также и Китай, чей "мирный план" после операции в Курской области выглядит как расчленение России, считает политтехнолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Свое видение ситуации он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Как обращает внимание эксперт, поскольку уже есть негативный пример плана по окончанию войны от Китая, Индия пока не обнародует свой "мирный план".

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"Тот предусматривал прекращение войны на линии разграничения и начало переговоров. Проблема в том, что китайцы даже не могли представить, что украинские войска окажутся на территории России, и что Россия настолько трухлявая, что украинцы могут занять часть ее территории. Теперь китайский план, вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны", - отметил Загородний.

Путин давно очертил свою наглую захватническую позицию, поэтому, по мнению Загороднего, китайский и индийский план вообще не имеют никакого отношения к реальности.

Кремль требует от США, Индии, Китая, Германии и других ведущих стран официального признания аннексии пяти украинских областей. Однако, как убежден политолог, на это никто не пойдет ни при каких обстоятельствах.

"Россия продемонстрировала свою слабость, что привело к значительной потере влияния на мировой арене. Разговоры, что Россия может гарантировать кому-то безопасность в мире, теперь неактуальны на многие десятилетия вперед. Таким образом, все эти разговоры - пустые, поскольку пока Путин у власти, Россия будет продолжать войну. Или Украина организует хаос в энергетике России этой осенью и зимой. И тогда есть очень высокая вероятность, что может поменяться власть из-за хаоса, который Украина может организовать в Москве", - подчеркнул Загородний.

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Переговоры Украины с Россией - последние новости

В начале сентября Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной. Таким образом заявление Путина может свидетельствовать об изменении его позиции относительно мирных переговоров.

На фоне таких заявлений Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Таким образом в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной.

В свою очередь майор запаса ВСУ Алексей Гетьман дал свой ответ на вопрос, когда закончится война в Украине. Он обращает внимание на нюанс, что, если у РФ будет возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась.

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