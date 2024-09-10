УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

Даяна Швец
10 сентября 2024, 10:06
253
Теперь китайский план, вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны, считает эксперт.
Карта сражений, Путин, МЫ
Украина может сменить власть в Кремле, а также развалить агрессора / Коллаж Главред, фото: Фото: Associated Press,

Украина имеет все шансы сменить власть в Кремле, организовав хаос в энергетике вражеской страны. Ситуацию для Путина ухудшает также и Китай, чей "мирный план" после операции в Курской области выглядит как расчленение России, считает политтехнолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Свое видение ситуации он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Как обращает внимание эксперт, поскольку уже есть негативный пример плана по окончанию войны от Китая, Индия пока не обнародует свой "мирный план".

видео дня

"Тот предусматривал прекращение войны на линии разграничения и начало переговоров. Проблема в том, что китайцы даже не могли представить, что украинские войска окажутся на территории России, и что Россия настолько трухлявая, что украинцы могут занять часть ее территории. Теперь китайский план, вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны", - отметил Загородний.

Путин давно очертил свою наглую захватническую позицию, поэтому, по мнению Загороднего, китайский и индийский план вообще не имеют никакого отношения к реальности.

Кремль требует от США, Индии, Китая, Германии и других ведущих стран официального признания аннексии пяти украинских областей. Однако, как убежден политолог, на это никто не пойдет ни при каких обстоятельствах.

"Россия продемонстрировала свою слабость, что привело к значительной потере влияния на мировой арене. Разговоры, что Россия может гарантировать кому-то безопасность в мире, теперь неактуальны на многие десятилетия вперед. Таким образом, все эти разговоры - пустые, поскольку пока Путин у власти, Россия будет продолжать войну. Или Украина организует хаос в энергетике России этой осенью и зимой. И тогда есть очень высокая вероятность, что может поменяться власть из-за хаоса, который Украина может организовать в Москве", - подчеркнул Загородний.

"Мирный" план Путина и реакция Запада

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Переговоры Украины с Россией - последние новости

В начале сентября Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной. Таким образом заявление Путина может свидетельствовать об изменении его позиции относительно мирных переговоров.

На фоне таких заявлений Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Таким образом в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной.

В свою очередь майор запаса ВСУ Алексей Гетьман дал свой ответ на вопрос, когда закончится война в Украине. Он обращает внимание на нюанс, что, если у РФ будет возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры по Донбассу война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

11:03 Украина
Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

09:06 Украина
Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

09:06 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 32011

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Никто не был рад : путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу 21579

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар 10107

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами 9241

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Последние новости

12:06

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

12:04

РФ будет ждать бунт Пригожина 2.0: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

11:37

РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

11:36

Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нетВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Козлам - обида и гнев, Быкам - безумие

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
11:19

Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

11:11

Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

11:03

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

10:58

Путина могут свергнуть: Гетьман назвал сроки и главное условиеВидео

Реклама
10:46

"Получили по зубам": ВСУ стабилизировали Покровское направление, но РФ готовится снова

10:42

Гороскоп на завтра 11 сентября: Львам - успех во всем, Стрельцам - неожиданная прибыль

10:33

Не Покровск: Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке

10:31

F-16 полетят "кошмарить" Россию: важная страна дала разрешение на удары по РФ

10:09

Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

10:06

План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

10:05

"Сатанинский смех": предательницу Лолиту затравили в РФ

09:53

Путин может принять важное решение после местных выборов в России - майор ВСУ

09:51

Внутрь лезть не нужно: девушка показала, как почистить радиатор отопления от пылиВидео

09:06

Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

09:06

Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

Реклама
08:48

"Она практически не жила с нами": Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери мужа

08:46

В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной - ISW

08:18

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:10

Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украинемнение

07:24

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:05

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд: лучший способ проверить внимательность

06:47

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

06:10

Дебаты Трампа и Харрис: интересные фактымнение

05:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

05:30

Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многихВидео

04:57

Как помыть мультиварку внутри и снаружи: лучшие лайфхаки

04:23

Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится войнаВидео

03:40

Фатальная ошибка испортит блюдо: хитрый трюк – и картофельное пюре тает во ртуВидео

03:00

Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

02:15

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей - что случилось

01:46

"Что за бред": Гетьман оценил угрозу наступления РФ на ДнепропетровщинуВидео

01:20

"Ситуация очень опасная": в ВСУ серьезно обеспокоены наступлением оккупантов

09 сентября, понедельник
23:58

Как правильно обрезать розы на зиму: весной поразят всех своей красотой

23:51

64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

23:24

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купитьФото

Реклама
23:12

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

23:00

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

22:14

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

22:08

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

21:49

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:36

Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с ракомВидео

21:27

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способомВидео

21:13

Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять