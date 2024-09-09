Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюанс

Украине нужно сделать все, чтобы забрать у России возможность действовать агрессивно.

https://glavred.info/ukraine/kogda-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-mayor-vsu-ukazal-na-vazhnyy-nyuans-10595630.html Ссылка скопирована

Когда можно будет считать, что война закончилась / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Война в Украине не закончится даже в случае, когда россияне выведут свои войска за пределы страны. Ведь враг еще будет иметь возможность наносить ракетные удары по Украине. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Если у РФ будет возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась. Он убежден, что Украине полностью нужно разбить российскую армию и сделать так, чтобы у РФ исчезла возможность действовать агрессивно.

"Нужно заканчивать Россию в том виде, в котором она существует. Никто не собирается её захватывать, но следует сделать так, чтобы у очень опасной для всего мира страны, да ещё и с ядерным оружием, не было возможности совершать агрессию. Что бы Россия ни пообещала, верить этому нельзя. Поэтому нужно, чтобы у РФ исчезло не желание, а возможности действовать агрессивно. А для этого нужно разбить российскую армию", - сказал Гетьман.

Смотрите видео с чатом Алексея Гетьмана на Главреде:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Завершение войны в Украине - прогнозы экспертов

Напомним, война в Украине вряд ли закончится в ближайшие годы, считает заместитель командира батальона 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. По его словам, через полгода-год завершение войны невозможно.

Также международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война между Россией и Украиной будет длительной и затяжной, вероятно, до 2025 года. Аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет получить решающее преимущество, и война может завершиться "заморозкой" без значительных уступок со стороны сторон.

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Лучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред