Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

Сейчас россияне пытаются обойти город с востока, сосредоточившись на попытках выйти к трассе 0532 "Марьинка - Угледар", говорит эксперт.

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Эксперт предупредил об угрозе для Угледара / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Россияне захватили село Водяное возле Угледара. Это означает, что враг пытается обойти город с флангов, поскольку лобовые атаки за два года не принесли никаких результатов, кроме огромных потерь. Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко в комментарии "Фокусу".

По его словам, за два года российское командование дважды уничтожило 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ в лобовых штурмах Угледара с юга.

"Сейчас россияне пытаются обойти город с востока, сосредоточившись на попытках выйти к трассе 0532 "Марьинка - Угледар". Сейчас, когда дорога оказалась под контролем оккупантов, они предпримут новую попытку взять город штурмом - сразу с севера, востока и юга", - отмечает эксперт. видео дня

Коваленко также подчеркнул, что в таких условиях оборона Угледара станет очень сложной задачей. Особенно, если оккупанты начнут двигаться дальше на запад от села Водяное, что к северу самого города. Однако на текущий момент до полного окружения Угледара еще далеко.

"ВС РФ готовят комфортные условия для окружения города, процесс может длиться до двух месяцев", - подытожил координатор группы "Информационное сопротивление".

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Покровском направлении существенно снизилась наступательная операция российских оккупантов.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант говорил, что российские оккупационные войска продолжат наступать на Востоке и сейчас их не остановить.

В то же время, Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку и смогли захватить позиции врага на Торецком направлении.

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