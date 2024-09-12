Россия ночью выпустила 'Шахеды' над Хмельницкой АЭС: подробности

Такой маршрут ударных российских БПЛА - часть российской террористической тактики.

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Россия атаковала Украину ракетами и дронами - главное / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН (иллюстративные)

Ударный дрон-камикадзе "Шахед", которые Россия закупает у Ирана и использует против Украины, в ночь на 12 сентября был зафиксирован в районе Хмельницкой АЭС. Подробности ночной воздушной атаки рассказал в четверг, 12 сентября, председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Дрон удалось сбить силами противовоздушной обороны.

"Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины", - говорится в сообщении главы ОВА. видео дня

Тюрин подчеркнул, что Россия "сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов над атомными объектами Украины". И это уже не впервые, добавил он.

Удар по Украине 12 сентября - главное

В ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов. К примеру, ПВО работала на подступах Киева по иранским "Шахедам".

А в городе Конотоп Сумской области страна-террорист нанесла удары по гражданской и критической инфраструктуре - в населенном пункте нет ни воды, ни света. Также наблюдаются перебои с сетью.

Кроме того, ВС РФ утром атаковали Хмельницкую область. ПВО уничтожили 11 "Шахедов".

Что такое Хмельницкая АЭС? Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.

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