Хотят умиротворения: Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, которую начала страна-агрессор Россия. В интервью с Metrópoles он заявил, что позиция Бразилии выглядит достаточно "пророссийской".
Глава государства признался, что ожидал более энергичной позиции от бразильского коллеги, а не просто "политического умиротворения". Это касается и китайского правительства, совместно с которым Бразилия выдвинула мирное предложение.
"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был благодарен встрече с ним, и я был очень открытым, абсолютно открытым. Я думал, вы увидите на своем опыте понимание того, что происходит, а не только политическое умиротворение", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Само предложение урегулирования войны от Китая и Бразилии президент назвал деструктивным политическим заявлением, тем более, что консультаций с Киевом по нему не было.
Зеленский утверждает, что предлагал бразильскому президенту и китайской стороне совместно работать над мирным планом, однако заявления и действия стран свидетельствуют о том, что свой план Бразилия могла согласовать с агрессором Россией.
Смотрите видео критики Зеленского позиции Бразилии и Китая относительно мира в Украине:
"Мы же не дураки. Для чего этот театр. То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия", - добавил он.
Что такое Metrópoles?
Metrópoles - бразильская онлайн-газета. По данным Comscore, новостной сайт входит в тройку самых читаемых в стране, согласно данным Google Analytics 60 миллионов уникальных пользователей ежемесячно читают сайт. Газета была основана 8 сентября 2015 года после прекращения существования журнала Veja Brasília, пишет Википедия.
Мирное урегулирование войны в Украине
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины представят перед вторым Саммитом мира. Он должен повлиять на Российскую Федерацию, чтобы враг вывел войска и прекратил войну.
Ранее британский аналитик Белл заявил, что если россиянам удастся до трех месяцев захватить Покровск, вполне возможным будет то, что Путин покажет реальную готовность вести переговоры о прекращении войны.
Накануне в Венгрии прокомментировали действия украинских сил на территории Курской области страны-агрессора России. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил, что венгерские власти стоят на стороне достижения "мира".
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