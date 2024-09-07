Операция ВСУ стала первым шагом: Украина хочет принудить Путина к миру

Прорыв ВСУ в Курскую область стал одним из инструментов для принуждения кремлевского диктатора к переговорному процессу на справедливых условиях.

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Главная цель Курской операции - давление на РФ для установления мира / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Михаил Подоляк

Уже больше месяца ВСУ удерживают под контролем более 100 населенных пунктов Курской области страны-агрессора России. Хотя у многих до сих пор возникают вопросы относительно намерений такой операции, в Офисе президента уверяют, что она является частью большого плана по установлению мира в Украине.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник председателя ОП Украины Михаил Подоляк. По его словам, Курская операция уже имеет четыре главных результата. Первый - то, что всем стала очевидна несостоятельность агрессора к реальной полномасштабной войне.

"То есть они могут инициативно проявлять себя только на определенных направлениях, где у них есть тотальное преимущество в ресурсе. Мы это с вами видим сейчас в Донецкой области. И они не могут сейчас работать, создавать проблемы противнику на других направлениях, в частности на Курском", - отметил советник руководителя ОП. видео дня

Вторым результатом, по словам Подоляка, является то, что Путин наконец открыто продемонстрировал нежелание защищать всей народ в Курской области, что разрушило миф о намерении защитить мифические народы Донетчины.

"Для Путина существует только один тип войны - классическая захватническая война, то есть идти вперед по тем направлениям, которые он определил, чтобы запугивать Украину, запугивать другие страны", - пояснил Подоляк.

Также Курская операция запустила процесс переноса войны на территорию России, что начало формирование нового социального ощущения в самой РФ и разрушило байку о "красных линиях" Москвы в глазах западных партнеров.

"И дальше, мне кажется, будет несколько легче проводить переговоры о возможности масштабирования боевых действий на территории России благодаря нанесению массированных ударов в глубину РФ. У Украины есть свои для этого инструменты, но, правда, в недостаточном количестве. Но в достаточном количестве они есть у наших партнеров", - добавил он.

Подоляк говорит, что преимущества от Курской операции должны привести к трем решениям: война должна перейти на территорию агрессора в полном объеме, для этого нужна независимость Украины в количествах и видах вооружения, в том числе дальнобойного и отсутствие запретов на использование оружия.

"Украина действует строго в рамках международного права, а без применения массированных ударов по территории РФ принудить Россию к переговорному процессу на условиях международного права не получится", - подчеркнул чиновник.

Кто такой Михаил Подоляк? Михаил Подоляк - украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, недавно российские военные на Курщине у реки Сейм СОУ попали в оперативный котел. Однако, как бы ни звучала фраза: "русские своих не бросают", Кремль отнюдь не собирается спасать своих людей.

Ранее стало известно, что снижение темпов продвижения ВСУ в Курской области связано с тем, что украинские силы достигли "оперативной глубины" своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику.

Стало известно также, что в Глушковском районе Курской области уничтожены понтонные переправы противника с помощью кассетных ракет GMLRS, а также российская зенитно-ракетная система "Оса".

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