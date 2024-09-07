Новые потери РФ на Курщине: ВСУ ракетами уничтожили понтонные переправы

В Глушковском районе Курской области уничтожены понтонные переправы противника с помощью кассетных ракет GMLRS, а также российская зенитно-ракетная система "Оса". Деталями попадания поделился украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео-подтверждение в своем Телеграме.
"Они затонули", - сыронизировал журналист.
Украинские силы продолжают попытки выйти на трассу 38К-017 (Курск - Рыльск), отмечает Бутусов.
Курская операция Украины - успехи ВСУ
Кроме этого, ВСУ провели еще одну успешную операцию и организовали неожиданную ловушку для РФ у реки Сейм. Детали 24 Каналу рассказал российский публицист, общественный деятель и оппозиционер Ростислав Мурзагулов .
Однако оккупанты воевать желают не сильно, патриотических настроений в армии агрессора нет.
"Это армия бедных и обездоленных. Когда у них закончится провиант, они сдадутся в плен. Они видели, в каких условиях живут российские пленные и уже не верят рассказам пропаганды. Когда они поймут, что единственный вариант - это поехать в украинскую тюрьму и подлатать свои раны, они обязательно им воспользуются. Они знают, что их там не расстреляют, их обменяют или дадут возможность остаться в Украине", - подчеркнул российский оппозиционер.
Скоро ВСУ освободят новые земли в Курской области. Вероятно, на левом фланге, там, где река Сейм, вся территория явно будет зачищена от врагов.
Боевыми действиями в Курской области удалось сорвать наступление РФ на одну из областей, во время операции войска выполняют ряд задач, сказал Александр Сырский. Однако Украина из Курской области не уйдет.
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