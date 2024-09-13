Россияне сбросили мощные КАБы на Сумщину: погибли 2 человека, пострадал ребенок

После сильного удара повреждены многоквартирные жилые дома, больница и отсутствует электроснабжение.

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В Сумах Россия нанесла жестокий удар / коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, скриншот: видео

Сегодня утром, 13 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Страна-агрессор Россия атаковала КАБами Ямпольскую общину - в результате обстрела погибли два человека.

По данным Сумской ОВА, российские войска сбросили КАБы по гражданской инфраструктуре общины. Всего зафиксировано четыре взрыва. Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, шестеро получили ранения, в том числе один ребенок.

Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома, больница, отсутствует электроснабжение. На месте работают все необходимые службы.

видео дня

Также волонтеры благотворительного фонда "Вместе для Украины" проинформировали, что во время разгрузки гуманитарного груза для Ямпольской больницы попали под массированный обстрел КАБами. В частности, по их словам, две авиабомбы разорвались в 100 метрах от больницы.

Атака РФ по Сумской области - что известно

Напомним, что 8 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили. Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Также в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены.

1 сентября в Сумах прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщили о том, что почувствовали сильную взрывную волну - есть пострадавшие, которым оказали соответствующую медицинскую помощь. Оккупанты ударили КАБами по инфраструктуре Сумской общины.

РФ ударила ракетой по детдому в Сумах. Отмечается, что в здании, которое было под вражеской атакой, также размещался центр социально-психологической реабилитации детей. Рядом со зданием расположены многоэтажные жилые дома.

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