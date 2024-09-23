Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на Курщине

В ходе штурма в Курской области украинские военные инженеры проделывали проходы в минных полях и заграждениях на границе.
Об этом идет речь в сообщении командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. При этом также опубликовано соответствующее видео.
Уточняется, что силами бойцов 49-ой инженерно-штурмовой бригады во второй раз за месяц была прорвана граница России.
Кроме того, в командовании Сил поддержки ВСУ отметили, что боевые инженеры проделали проходы в минных полях и заграждениях врага на Курщине и обеспечили проход в наступление подразделений Сил обороны Украины вглубь российской территории.
Смотрите видео - ВСУ прорвали границу РФ с минными полями:
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Ранее сообщалось о том, что морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области. Удачными действиями отличились бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. На Курском направлении у ВСУ есть положительные новости, рассказал украинский офицер.
Как сообщалось ранее ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
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