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Российские бойцы прорвались с востока в Угледар: Згурец сообщил о новом плане РФ

Юлия Закрепа
25 сентября 2024, 11:59
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Российские оккупанты пытаются полностью уничтожить Угледар - ситуация очень тяжелая.
Российские бойцы прорвались с востока в Угледар: Згурец сообщил о новом плане РФ
Оккупанты прорвались в Угледаре / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг осуществляет обходные маневры с запада и востока в районе Угледара.

"Ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, хотя мы знаем, что к попытке окружить этот населенный пункт враг прибегал и раньше. Более двух с половиной лет этот участок фронта удерживается, и 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев держит его уже более 20 месяцев", - отметил Згурец для "Еспресо".

По словам эксперта, сейчас враг просто уничтожает Угледар.

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"Город расположен на высоте, и это один из немногих участков фронта, где есть преимущество в высоте, а также шахтная, промышленная и высотная застройка. Это позволяло значительное время, используя преимущество в высоте и обеспечение нас артиллерией и противотанковыми средствами, сдерживать фронтальные атаки противника, которые, среди прочего, осложнялись преодолением реки Кашлагач, текущей к северу от этого населенного пункта", - пояснил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что сейчас враг осуществляет обходные маневры с запада и востока, из Водяного и со стороны Пречистовки.

"Вчера вечером поступила информация, что отдельные группы российских бойцов зашли с востока в Угледар. Поэтому динамика не в нашу пользу, но посмотрим, как будут развиваться события дальше. Не думаю, что речь идет об окружении. Речь идет о том, что ВСУ будут защищать этот участок", - подчеркнул Згурец.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, что Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия. Аналитик сообщил, что ближайшие месяцы будут очень сложными для Украины, ведь она будет продолжать оборонять свои позиции и восстанавливать разрушенную энергетическую инфраструктуру.

В ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ из-за захвата Угледара. Оккупанты также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре.

РФ все средства перебросила на Угледарское направление. Захватчики для штурма этого города используют все виды вооружения и задействуют все роды войск. Российские оккупанты в основном используют для штурмов технику, чтобы прорвать оборону ВСУ.

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