Еще 2 области России под угрозой: ВСУ могут начать новые операции на территории РФ

Операция ВСУ на Курщине может распространиться на территорию еще двух российских областей, отмечает эксперт.

https://glavred.info/ukraine/eshche-2-oblasti-rossii-pod-ugrozoy-vsu-mogut-nachat-novye-operacii-na-territorii-rf-10599884.html Ссылка скопирована

ВСУ могут начать новые операции на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК Запад

Силы обороны Украины могут начать новые операции на территории других областей России, в частности в Белгородской и Брянской областях РФ. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Разумный.

По его мнению, создание санитарной зоны на территории России не является ни целью, ни реалистичной перспективой. Ситуация в Курской области будет развиваться динамично, и не стоит ожидать, что она будет такой же стабильной, как в случае российских войск, контролирующих юг Украины и Приазовье.

"Развитие Курской операции логично напрашивается в Белгородской области - для того, чтобы зайти в тыл (или во фланг) той группировке, которая давит на Харьков, Волчанск и так далее. В свое время в СМИ проскочила такая мысль, что, мол, если бы нам еще тогда разрешили зайти на территорию России, то лучший способ воевать с россиянами на Донбассе - это зайти им в тыл через Белгородскую область, перерезать коммуникации и ослабить таким образом эту группировку врага", - отметил он.

Разумный отметил, что этот план остается актуальным, но для его реализации нужны значительно большие силы и ресурсы, чем те, которые сейчас действуют в Курской области.

"И есть еще одно направление - переброска войны на территорию Беларуси через Брянскую область", - сказал эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Он также обратил внимание на то, что Лукашенко активизировал свои действия, подтягивая десантные подразделения к границе, поскольку понял, что ситуация может распространиться и на Беларусь.

"Если бы Лукашенко попытался что-то сделать, наши группировки легко могли бы зайти в Беларусь и "восстановить народовластие", - резюмировал Разумный.

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Бои в Курске - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на восток от Веселого в Курской области России, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). По их данным, ВСУ смогли достичь прогресса на северном фланге выступления и продолжили наступательные действия в этом направлении 19 сентября. Также украинские войска продвинулись на юго-восток от Шептуховки и Найденова.

Украина начала использовать новый подход в боевых действиях, сосредотачивая внимание на маневровой войне, что открывает значительные возможности вдоль всей линии фронта, рассказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Британский генерал-майор в отставке Чип Чепмен отметил, что Украина планирует удерживать захваченные территории в Курской области столько, сколько это будет необходимо. Однако он добавил, что Силы обороны вряд ли смогут удержать все позиции в регионе, поэтому важно определить ключевые стратегические объекты для разработки соответствующей стратегии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред