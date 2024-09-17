Двум областям РФ приготовиться: эксперт прогнозирует расширение операций ВСУ

Успешный прорыв в Глушковском районе показал, почему очень важно продолжение Курской операции Вооруженных сил Украины, считает эксперт.

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Контрнаступление ВСУ на Курщине будет иметь продолжение на других территориях России / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Силы обороны Украины впоследствии продолжат операции на территории РФ, и речь идет не только о Курской области. Под удар ВСУ может попасть также Брянская и Белгородская. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Пока что мы реагируем на контрнаступление российской армии в Курской области, то есть это - заход в Курской области на новые локации - продиктовано именно этими соображениями... Я не исключаю, что будет какое-то продолжение на других территориях России: Брянская, Белгородская области. Этого требует, скажем так, "сюжет" всей этой истории. Однако, прорыв в Глушковском районе тоже является частью сюжета, поэтому очень важным является продолжение Курской операции Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Попович.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости". видео дня

По данным эксперта, до 70 тыс. военных хочет нарастить Россия свою группировку в Курской области. Целью агрессоров является попытаться остановить продвижение Вооруженных сил Украины, в частности в новой локации в Глушковском районе.

"Но мы начали прорыв в Глушковском районе, и сейчас мы достаточно углубились уже на территорию Российской Федерации в этом направлении - на несколько километров. И уже, в общем, можем <...> рассечь эту территорию, которая еще не была занята - между рекой Сейм и государственной границей - на две части и продвинуться уже непосредственно с другого направления к реке Сейм. Еще и ударить по флангу - клину, который пытался продвинуться 10 сентября. Там сейчас для россиян ситуация достаточно сложная. Возможно окружение, причем в нескольких местах. И, бесспорно, они будут вынуждены там наращивать свою группировку для того, чтобы остановить наше продвижение", - прокомментировал ситуацию гость эфира.

Заход ВСУ в Курскую область военный обозреватель называет историческим событием. По его словам, это первое вторжение иностранной армии на территорию России со времен Второй мировой войны. Даже лучшие пропагандисты, вместе с властями РФ, не могут скрыть от россиян происходящее. Остается лишь сглаживать эффект.

"Создавая новую нормальность из серии типа стихийного бедствия, пожара, наводнения, которое само по себе схлынет, поэтому, "дорогие россияне, не вмешивайтесь в работу компетентных органов, мы без вас разберемся". Но скрыть это невозможно, потому что это подхватили уже не только в России, это стало объектом пристального внимания по всему миру... Слом всех скреп и всех "красных линий". И мы видим достаточно вялую реакцию. Контрнаступление контрнаступлением, но, в принципе, исходя из того, как себя позиционировала Российская Федерация до начала широкомасштабного вторжения в Украину, в общем, можно было ожидать значительно более резкой реакции на действия Вооруженных сил Украины", - считает гость эфира.

Эксперт Попович также объясняет, что война на Курщине имеет маневренный характер. Хотя оккупанты из РФ пока не применяют с той же активностью, как в Украине, тактику выжженной земли, управляемые авиабомбы (УАБы) уже летят на российские населенные пункты.

Что известно о КАБах РФ / Инфографика: Главред

"Само по себе контрнаступление российской армии не сопровождалось активным воздействием КАБов. Они пытались действовать бронированными группами с использованием групп воздушно-десантных войск. Но тактика выжженной земли с использованием управляемых авиационных бомб уже начала проявляться и в отношении собственных населенных пунктов. Это говорит о том, что вообще никакого набора вариантов для наступления, для того, чтобы отбивать свою территорию, у них нет. Все то же самое, что мы видим на Донбассе. КАБы, артиллерия, огнеметы, попытка использовать численное преимущество. Таким образом они будут поступать на своей территории. Боже, помоги местным жителям. Их ждет ровно то, что сейчас происходит на Донбассе", - сказал Денис Попович.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция Украины - последние новости

Как известно, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на своей же территории.

В свою очередь эксперт Агиль Рустамзаде раскрыл планы президента Владимира Зеленского на Курщину. По его словам, глава Украины не станет тратить такой драгоценный ресурс, как живая сила, а также материальные ресурсы, чтобы удерживать Курскую область.

А вот издание Politico рассказало, кто был против операции ВСУ в Курской области. Журналисты поделились, что Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

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