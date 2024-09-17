Кто был против операции ВСУ в Курской области - Politico

Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем, пишет издание.

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Залужный был против операции ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui, deepstatemap.live

Некоторые командиры армии Украины были против операции ВСУ в Курской области страны-агрессора России. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам издания, президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

Среди тех, кто выступил против, издание приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение против Курской операции заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы.

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По словам одного из чиновников, Залужный не получил четкого ответа от Зеленского по этому поводу и считал операцию авантюрой.

Отмечается, что кроме экс-командующего, против Курской операции выступил уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов.

Источники издания заявили, что "Ишкулов возражал против операции в Курской области, опасаясь, что его бригада в конечном итоге может оказаться слишком уязвимой на территории России, и что количество потерь может резко возрасти".

В Politico добавляют, что вопрос Залужного о "втором шаге" после прорыва границы РФ остается ключевым, поскольку "как западные, так и украинские скептики опасаются, что силы Киева могут оказаться внутри и пострадать от деморализующего отступления".

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Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, в сообщении американского Института изучения войны отмечается, что украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Также известно, что в Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковском направлении и замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

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