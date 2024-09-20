Продвигаются дальше: в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области

ВСУ продолжают продвигаться на восток от Веселого в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что ВСУ продвинулись дальше на северной стороне выступления и продолжили наступление в этом районе в течение 19 сентября. Кроме того, украинские силы недавно продвинулись на юго-восток от Шептуховки и на юго-восток от Найденова.
"Украинские силы атаковали вблизи Любимовки, Обуховки (к юго-востоку от Коренево и к востоку от Снагоста), Кремневого (к востоку от Коренево) и Борков (к юго-востоку от Суджи)", - добавили американские аналитики.видео дня
Дополнительные спутниковые снимки за 19 сентября показывают, что продолжаются пожары на 107-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в Торопце Тверской области после удара украинских беспилотников 18 сентября.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, армия страны-агрессора России перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область. Это говорит о нехватке вооружения на Курском направлении, которую пытаются восполнить за счет менее активных направлений.
19 сентября также стало известно, что ВСУ на территории Курской области продолжили штурм Глушковского района, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, что на юго-запад от Коренево.
Представитель комендатуры ВСУ на Курщине Алексей Дмитрашковский сообщал, что украинские защитники остановили наступление российских войск в Курской области. Часть территории региона остается под контролем Украины.
Читайте также:
- РФ могла перебросить войска с Покровского направления на Курск: в ISW раскрыли угрозы
- ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали
- Для РФ под Курском возможен провал: объявлена эвакуация сразу двух районов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред