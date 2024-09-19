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РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

Юлия Закрепа
19 сентября 2024, 16:13
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Ситуация сложная для россиян в Курской области - Снегирев назвал даты отступления ВСУ.
РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ
Когда ВСУ выйдут из Курска / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что для вытеснения ВСУ из Курской области россиянам понадобится от полугода до года. Россияне пытаются контратаковать, но им мешают их собственные фортификационные сооружения.

"Полгода - наиболее оптимистичные прогнозы. Люди, которые внимательно следят за ситуацией в Курской области и ее развитием, называют сроки до года. Это при целом комплексе необходимых условий. Прежде всего при передислокации достаточного количества боеспособных подразделений", - пояснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Сейчас военное командование РФ стягивает в Курскую область наиболее боеспособные подразделения со всех участков фронта в Украине, а также проводит передислокацию наиболее боеспособных подразделений из тыловых районов страны. В частности, из Калининградской области.

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Впрочем, ситуация сложная для россиян. Они пытаются пытаются контратаковать, но в тылу у группировки Сил обороны Украины на Курщине - инженерно-фортификационные сооружения, возведенные самими россиянами. Это две линии эшелонированной обороны. Кроме того, украинские военные проводят маневровый характер боевых действий - как наступательный, так и оборонительный.

"Плюс стоит учитывать ландшафт. Курская область - лесистая. Соответственно, деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп сводит на нет возможности российской армии, осуществление ими логистических составляющих для поддержки материально-технического обеспечения своих подразделений", - рассказал Снегирев.

Также эксперт отметил, что Силы обороны Украины сейчас проводят успешный характер наступления фактически в тылу российской группировки, которая пытается вытеснить украинские подразделения в Суджанском и Кореневском районах.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на Курском направлении

Напомним, что украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске. Стало известно, что российские войска якобы отбили атаки ВСУ у Веселого и Медвежьего, однако российские военные пропагандисты отмечают, что украинские силы пытаются окружить Веселое.

Военный эксперт сообщил, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Во время российского контрнаступления на позиции ВСУ в Курской области Генштаб ВСУ принял решение нанести удар по тылу российских сил. Силам обороны Украины удалось преодолеть инженерные заграждения оккупантов.

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины. Военный эксперт сообщил, что сейчас в ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области. Наоборот, есть продвижение россиян возле населенного пункта Снагость.

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