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Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известно

Мария Николишин
19 сентября 2024, 17:15
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Оккупанты испытывают нехватку вооружения на Курском направлении.
Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известно
Переброска техники РФ / коллаж: Главред, фото: "АТЕШ"

Армия страны-агрессора России перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область, но перед этим ремонтирует её в Крыму. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"Агенты отследили перемещение вооружения, боеприпасов, военной техники 810-й бригады морской пехоты РФ", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на рембазах в Крыму оккупанты активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область.

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"Это говорит о нехватке вооружения на Курском направлении, которую пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское", - считают в "АТЕШ".

  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"
  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"
  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"
  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"
  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"
  • Переброска техники РФ
    Переброска техники РФ фото: "АТЕШ"

Движение "АТЕШ"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, американский Институт изучения войны сообщал, что ВСУ продолжили атаки в Глушковском районе Курской области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что ВСУ продвигаются вглубь российской территории и создают угрозу оперативного окружения для оккупационных войск в районе населенного пункта Кремне.

В то же время, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что правильным решением было бы снять украинский флаг над городом Суджа и выйти из Курской области непобедимыми.

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