"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

Президент заявил, что такие попытки могут состояться уже этой зимой.

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РФ хочет атаковать 3 украинские АЭС / Коллаж: Главред, фото: ОП, Минобороны РФ, Telegram

Россия планирует атаковать три украинские атомные электростанции. Такие попытки могут состояться уже в этой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. На этот раз они даже более циничные. Они хотят атаковать 3 наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и есть доказательства", - сказал Зеленский.

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