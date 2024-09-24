"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

Президент заявил, что такие попытки могут состояться уже этой зимой.
Россия планирует атаковать три украинские атомные электростанции. Такие попытки могут состояться уже в этой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. На этот раз они даже более циничные. Они хотят атаковать 3 наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и есть доказательства", - сказал Зеленский.
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