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Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по Запорожью

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 01:56
31
Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами.
удар по Запорожью
РФ ударила КАБами по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Нацполиция Украины

Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Известно, что РФ 6 раз ударила по Запорожью. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины.

"Одну женщину полицейские деблокировали из поврежденного дома ... На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города", - говорится в сообщении.

видео дня

  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Иван Федоров
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Иван Федоров
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Нацполиция Украины
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Нацполиция Украины
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Нацполиция Украины
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: Нацполиция Украины
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: ГСЧС
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: ГСЧС
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: ГСЧС
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: ГСЧС
  • РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября
    РФ ударила по Запорожью вечером 22 сентября фото: ГСЧС

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что уже известно о раненых - их по меньшей мере 6. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

"В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели ... На 2-х локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости", - написал Федоров.

Смотрите видео о последствиях ударов по Запорожью:

удар по Запорожью
РФ ударила КАБами по Запорожью / фото: скриншот

В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 9. Среди них есть один ребенок. Количество пострадавших может увеличиться.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с применением ФАБов, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ увеличилось до 21 человека.

Накануне зимы Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, в частности распределительных устройствах АЭС и подстанциях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки.

Также, в ночь на 21 сентября, российские оккупанты запустили по Украине 25 воздушных средств - 9 ракет и 16 беспилотников, обстреляв ракетами Днепропетровскую область, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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