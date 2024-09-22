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"Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2024, 20:19
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Великобритания призывает США дать Украине возможность бить по РФ дальнобойным оружием.
ВСУ, РФ
Война в Украине станет глубже и тяжелее / Коллаж: Главред, фото: ОК "Захід", Минобороны РФ

Война в Украине станет "глубже и тяжелее". Всё может усложниться уже в конце 2025-2026 годах. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает The Guardian.

Он заявляет, что США должны стать более "хладнокровными" и разрешить Украине бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

"Сейчас критический момент для храбрости, мужества, терпения и стойкости от имени союзников, которые поддерживают Украину", - сказал Лэмми.

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Он также подчеркнул, что Украина и ее западные союзники обсуждают то, "что еще может потребоваться" для ВСУ на поле боя. В то же время он не стал рассказывать подробности, так как это может "помочь Путину".

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина "серьезно настроена выиграть эту войну" и перечислил ряд просьб, которые помогут ей в этом.

"Прежде всего нам нужно иметь достаточно современного оружия ... Воздушные и наземные средства большой дальности имеют решающее значение. Снятие ограничений на использование оружия по военным целям в России имеет решающее значение. Это поможет защитить мирных жителей от российских ракет и планирующих бомб", - сказал Залужный.

Он также высказался о необходимости ужесточения санкций против РФ, членстве Украины в НАТО и помощи от партнеров в уничтожении российских дронов и ракет над Западной Украиной.

Дальнобойные удары ВСУ по России - главные новости

Украина уже длительное время просит США и Европу разрешить ей наносить глубокие удары по стране-агрессору России имеющимися западными средствами дальнобойного поражения.

Вопрос сдвинулся с места только недавно. В пятницу, 13 сентября, глава США Джо Байден обсудил с премьером Британии Киром Стармером такую возможность - но только разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Вашингтон все еще сомневается, что удары по территории России ракетами ATACMS изменят ход боев, кроме того, чиновников останавливает страх перед "эскалацией" и ограниченные запасы баллистики в самих Штатах.

Тем не менее Белый дом попросил у Киева предоставить подробный "план победы", чтобы принять окончательное решение. В него, по слухам СМИ, якобы войдет предложение ОП "локально" заморозить бои на передовой.

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Каким оружием Украина имеет право бить по РФ / Инфографика Главреда

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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