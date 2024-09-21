У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

Поражение таких объектов может создать высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями, сказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

https://glavred.info/politics/u-putina-gotovyat-udary-po-obektam-yadernoy-energetiki-ukrainy-mid-10599044.html Ссылка скопирована

Россия может атаковать открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи - МИД Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скришот соцсети

Агрессор Россия накануне зимы готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Оккупанты могут атаковать открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанций передачи – критических объектов для безопасной работы атомной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщили в МИД, он рассказал о том, что по данным разведки Украины, россияне намерены нанести удары накануне зимы.

"В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия", - сказал Сибига. видео дня

"Призываем предотвратить сценарий страны-террориста"

Информация уже передана странам-партнерам и МАГАТЭ.

Украинские спецслужбы уже передали соответствующую информацию партнерам. Также проинформировано МАГАТЭ.

"Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", - добавил дипломат.

Также министр поблагодарил МАГАТЭ за решение расширить миссии на определенных энергетических объектах Украины и уточнил, что Киев просит Агентство, государства-партнеры и другие организации как можно скорее реализовать достигнутые договоренности.

"Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах", - подчеркнул Андрей Сибига.

Угрозы России украинским АЭС – главное по теме:

Прошлым летом президент Владимир Зеленский и Главное управление разведки Минобороны Украины заявляли о том, что Россия может устроить теракт на Запорожской АЭС. Позже риск подрыва АЭС снизился, поскольку Киев принял меры.

В конце августа этого года в результате обстрелов со стороны войск РФ была нарушена работа трех энергоблоков Ровенской АЭС, а также одного энергоблока Южноукраинской атомной станции. Россия пыталась атаковать украинскую энергетику, чтобы нарушить работу станций, которые обеспечивают большую часть генерации электроэнергии в стране.

Ракетные атаки на Украину в конце августа – попытка России остановить работу всех АЭС, которые контролирует Киев, сказала в интервью Главреду независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Оккупанты били не по открытым распределительным устройствам АЭС, а по периферийным трансформатором, связанным с выдачей мощности.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред