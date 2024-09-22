Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в Харькове

По данным ОВА, количество пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло.

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Россияне обстреляли город авиабомбами / Коллаж Главред, фото: Национальная полиция Харьковщины, Харьковская ОГА

Вечером 21 сентября российские оккупанты с применением ФАБов атаковали Харьков. Удар пришелся по многоэтажке в Шевченковском районе города. По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 21 человека.

"ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей. Настоящий терроризм против мирного населения", - отметил Синегубов.

Он также добавил, в результате российского обстрела Харькова 21 сентября 21 человек обратился за медицинской помощью.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, около 22:45 военные РФ осуществили атаку с использованием самолета Су-34, который по предварительным данным выпустил три управляемые авиабомбы ФАБ-250 с территории Белгорода.

"В Шевченковском районе города Харькова авиабомба попала в пяти метрах от многоэтажного жилого дома. Место попадания второй бомбы сейчас устанавливается. Также зафиксировано попадание на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилой застройки", - говорится в сообщении.

Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что на месте работают следователи для документирования военных преступлений.

В Национальной полиции Харьковщины впоследствии уточнили, что около 23:00 россияне ударили по Шевченковскому району Харькова и пригороду тремя ФАБ-500. Один из боеприпасов попал возле подъезда многоэтажного дома, повредил фасад и окна, а также уничтожил четыре автомобиля, еще 21 машина была повреждена. Были эвакуированы более 80 жителей.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко отметил, что возле поврежденных домов выставлены наряды для предотвращения мародерства, а Национальная полиция развернула оперативный штаб, где граждане могут подать заявления о пропавших родственниках или поврежденном имуществе.

В других местах попаданий в Малоданиловской общине и Шевченковском районе пострадавших не было.

Что такое КАБы / Инфографика: Главред

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Удар по Харькову - что известно о последствиях атак РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером субботы, 21 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские оккупационные войска сбросили на Харьков управляемые авиационные бомбы в пятницу днем, 20 сентября. В результате есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По уточненной информации по Харькову 20 сентября было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых ребенок 10-ти лет с острой реакцией на стресс.

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