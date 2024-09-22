УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в Харькове

Юрий Берендий
22 сентября 2024, 07:43
183
По данным ОВА, количество пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло.
Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в Харькове
Россияне обстреляли город авиабомбами / Коллаж Главред, фото: Национальная полиция Харьковщины, Харьковская ОГА

Вечером 21 сентября российские оккупанты с применением ФАБов атаковали Харьков. Удар пришелся по многоэтажке в Шевченковском районе города. По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 21 человека.

"ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей. Настоящий терроризм против мирного населения", - отметил Синегубов.

Он также добавил, в результате российского обстрела Харькова 21 сентября 21 человек обратился за медицинской помощью.

видео дня

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 22:45 военные РФ осуществили атаку с использованием самолета Су-34, который по предварительным данным выпустил три управляемые авиабомбы ФАБ-250 с территории Белгорода.

"В Шевченковском районе города Харькова авиабомба попала в пяти метрах от многоэтажного жилого дома. Место попадания второй бомбы сейчас устанавливается. Также зафиксировано попадание на территории Малоданиловской ОТГ в районе жилой застройки", - говорится в сообщении.

  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Харькова 21 сентября
    Последствия обстрела Харькова 21 сентября Полиция Харьковской области, Харьковская ОВА

Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что на месте работают следователи для документирования военных преступлений.

В Национальной полиции Харьковщины впоследствии уточнили, что около 23:00 россияне ударили по Шевченковскому району Харькова и пригороду тремя ФАБ-500. Один из боеприпасов попал возле подъезда многоэтажного дома, повредил фасад и окна, а также уничтожил четыре автомобиля, еще 21 машина была повреждена. Были эвакуированы более 80 жителей.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко отметил, что возле поврежденных домов выставлены наряды для предотвращения мародерства, а Национальная полиция развернула оперативный штаб, где граждане могут подать заявления о пропавших родственниках или поврежденном имуществе.

В других местах попаданий в Малоданиловской общине и Шевченковском районе пострадавших не было.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБы / Инфографика: Главред

Что такое ФАБ?

Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Удар по Харькову - что известно о последствиях атак РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером субботы, 21 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские оккупационные войска сбросили на Харьков управляемые авиационные бомбы в пятницу днем, 20 сентября. В результате есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По уточненной информации по Харькову 20 сентября было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых ребенок 10-ти лет с острой реакцией на стресс.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

Протесты в РФ набирают обороты: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

Протесты в РФ набирают обороты: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

08:24 Украина
Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в Харькове

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в Харькове

07:43 Украина
Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

02:26 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей 40487

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Украины уже не будет : в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева 9577

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желания 8919

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желания

Что такое чичері : мало кто знает точное значение 5296

Что такое "чичері": мало кто знает точное значение

Последние новости

08:24

Протесты в РФ набирают обороты: в США рассказали, почему Кремль не объявляет мобилизацию

07:43

Количество пострадавших растет: новые детали удара РФ по многоэтажке в ХарьковеФото

06:24

Сколько российских складов способна уничтожить Украина?мнение

06:20

Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
04:10

Кто вы - харизматичный человек или одиночка: очень точный тест по картинке

03:00

Договоренность с США о вступлении в НАТО: эксперт объяснил пункт плана победы

02:26

Не только F-16 и Mirage-2000: Украина может получить два новых типа самолетов - Умеров

01:30

Опытные гурманы кладут секретную добавку: как засолить огурцы, чтобы хрустелиВидео

Реклама
21 сентября, суббота
23:34

Ненужной Лолите отменили очередной концерт

23:19

Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

22:53

Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

22:17

Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

21:46

В оккупированном Крыму неспокойно: Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывыВидео

21:22

Удары украинским оружием: Зеленский о деталях атак на ракетные арсеналы РФ

21:14

Как Киев сменяет "формулу мира" "планом победы"мнение

20:23

"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

20:12

Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

20:09

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

19:38

"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

Реклама
19:24

Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

19:22

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:20

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:17

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

18:19

Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

18:04

Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

16:51

В небе - столб дыма, пропал свет: россияне ударили бомбами по Сумам

16:51

"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

16:29

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИВидео

16:22

Оксана Билозир показалась в Курской области: что делалаВидео

16:19

Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

15:55

Только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд: загадка на внимательность

15:53

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

15:21

Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

15:16

Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФВидео

Реклама
14:59

Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

14:36

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

14:31

Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

14:30

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

13:27

Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

13:26

Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секретВидео

13:11

План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

13:01

В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

12:22

Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

12:02

Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять